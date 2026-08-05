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सौदी अरेबियात अडकलेल्या 113 भारतीय कामगारांची सुटका, सामाजिक कार्यकर्ते आबिद हुसेन यांच्या पाठपुराव्यामुळं 50 हून अधिक जण मायदेशी परत

सौदी अरेबियातील आभा शहरात गेल्या तीन महिन्यांपासून अन्न आणि वेतनाविना अडकलेल्या 113 भारतीय कामगारांना परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मदतीनं मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या सुरू झाली आहे.

INDIAN WORKERS RETURN SAUDI ARABIA
सौदी अरेबियात अडकलेले कामगार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 5, 2026 at 2:27 PM IST

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भोपाळ : सौदी अरेबियातील 'आभा' (Abha) शहरात अडकलेल्या 113 भारतीय कामगारांना मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. आतापर्यंत 50 हून अधिक कामगार चार तुकड्यांमध्ये भारतात परतले आहेत. मूळचे आंबेडकर नगर (उत्तर प्रदेश) येथील आणि सध्या भोपाळमध्ये वास्तव्यास असलेले सामाजिक कार्यकर्ते सय्यद आबिद हुसेन यांनी यासंदर्भात विशेष पाठपुरावा केला होता. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालय आणि जेद्दाह येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाला यात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. यामुळं कामगारांच्या मायदेशी परतण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

ना मायदेशी पाठवलं जात होतं, ना पुरेसं अन्न मिळत होतं : आभा इथं अडकलेल्या कामगारांच्या मायदेशी परतण्याच्या प्रक्रियेत समाजसेवक सय्यद आबिद हुसेन यांनी पुढाकार घेतला. आबिद हुसेन यांनी सर्व कामगारांची माहिती गोळा केली. यासह आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडं अधिकृत विनंती अर्ज सादर करत त्यांच्या मायदेशी परतण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली. सय्यद आबिद हुसेन म्हणाले, "सुरुवातीला, आभा इथं अडकलेल्या 161 भारतीय स्थलांतरित कामगारांपैकी इरफाननं माझ्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर 113 कामगारांच्या गटातील आर. के. यादव आणि त्रिभुवन सिंग चौहान या इतर दोन सदस्यांशीही माझा संपर्क झाला. कामगारांनी सांगितलं की, त्यांना ना मायदेशी परत पाठवलं जात होतं, ना पुरेसं अन्न दिलं जात होतं. गेल्या तीन महिन्यांपासून ते अत्यंत अल्प रेशनवर आपला उदरनिर्वाह करत होते."

कामगारांनी सौदी अरेबियातून एक व्हिडिओ पाठवला : "कामगारांनी त्यांची दयनीय अवस्था आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्या स्पष्टपणे दर्शवणारा एक व्हिडिओही पाठवला होता. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालय आणि जेद्दाह येथील भारतीय वाणिज्य दूतावासाला पत्र लिहून सर्व आवश्यक कागदपत्रं सादर केली. पहिल्या तुकडीतून भारतात परतणाऱ्या कामगारांपैकी बहुतांश कामगार उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील आहेत," असं आबिद हुसेन यांनी सांगितलं.

मंगळवारी सुरू झाली मायदेशी परतण्याची प्रक्रिया : "त्रिभुवन सिंग चौहान, कृष्ण कुमार चौहान (बलिया, उत्तर प्रदेश), नरेंद्र कुमार चौधरी (सिवान, बिहार) आणि आफ़ताब आलम (देवरिया, उत्तर प्रदेश) हे चार भारतीय दिल्ली विमानतळावर दाखल झालेल्या विमानानं मायदेशी परतले. मायदेशी परतल्यावर या कामगारांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी करून परराष्ट्र व्यवहार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, 'ओव्हरसीज इंडियन रिसोर्स सेंटर', रियाध आणि जेद्दाह येथील भारतीय दूतावास व वाणिज्य दूतावासातील अधिकारी, संबंधित कंपनी व एजन्सीचे प्रतिनिधी तसंच भारत आणि सौदी अरेबिया सरकार यांचे आभार मानले. या सर्व घटकांच्या समन्वित प्रयत्नांमुळंच आपली सुरक्षित सुटका आणि मायदेशी परतणे शक्य झालं, असं त्यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

INDIAN WORKERS STRANDED SAUDI
सौदी अरेबिया
आभा
SAUDI ARABIA ABHA
INDIAN WORKERS RETURN SAUDI ARABIA

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