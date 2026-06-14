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राजकोटच्या बालसुधारगृहातून 11 मुलांचं पलायन; एका पाकिस्तानी मुलाचाही होता समावेश

पळून गेलेल्यांमध्ये एका पाकिस्तानी मुलाचा समावेश होता. मात्र, तो नंतर परत आला आहे.

11 children including a Pakistani escape from Rajkot child protection home
राजकोटच्या बालसुधारगृहातून 11 मुलांचं पलायन; एका पाकिस्तानी मुलाचाही होता समावेश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 14, 2026 at 8:00 PM IST

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राजकोट (गुजरात) : राजकोटच्या बालसुधारगृहातून 11 मुलांचं पलायन केल्याचं वृत्त आहे. राजकोट बाल संरक्षण गृहात (Child Protection Home) ठेवण्यात आलेली कायद्याचं उल्लंघन करणारी 11 मुलं रविवार (14 जून) सकाळी कुंपण असलेली जाळी तोडून पळून गेली. पळून गेलेल्यांमध्ये एका पाकिस्तानी मुलाचा समावेश होता. मात्र, तो नंतर परत आला आहे. पण इतर 10 मुलं अजूनही बेपत्ता आहेत. पोलिसांनी त्यांचा शोध सुरू केला आहे.

पोलीस 10 जणांचा घेतायेत शोध : या घटनेनंतर, जिल्हाधिकारी आणि डीसीपी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण गृहात दाखल झाले. राजकोटचे जिल्हाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश यांनी सांगितलं की, "या निरीक्षण गृहात 18 वर्षांखालील मुलं राहतात. या मुलांपैकी अकरा जण खोलीची मजबूत जाळी तोडून पळून गेले. पळून गेलेल्यांपैकी एक जण परत आला असून, पोलीस आणि इतर यंत्रणा उर्वरित 10 जणांचा शोध घेत आहेत. मुलांना शोधण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि मानवी बुद्धिमत्ता (Human Intelligence)या दोन्हींचा वापर केला जात आहे."

मुलांचं पलायन पूर्वनियोजित : "या मुलांचं पलायन पूर्वनियोजित होतं. तीन खोल्यांच्या वर लावलेलं सीसीटीव्ही कॅमेरे आधी तोडण्यात आले. त्यानंतर एका मुलानं आपण जखमी झाल्याचं सांगितलं. जेव्हा वॉर्डन त्या मुलाला मलमपट्टी करत असताना, इतर मुलांनी जाळी तोडून पळ काढला. यावरून हे स्पष्टपणं दिसून येतं की, या मुलांनी आपल्या पलायनाची योजना आधीच आखली होती," असं जिल्हाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश यांनी म्हटलं आहे.

या मुलांना बाल न्याय मंडळासमोर हजर केलं जाणार : जिल्हाधिकारी डॉ. ओम प्रकाश असंही स्पष्ट केलं की, इथं ठेवलेल्या मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात पुन्हा सामावून घेण्याचा हेतू आहे, त्यामुळं कर्मचारी त्यांच्याशी मैत्रीपूर्ण वृत्तीनं वागतात. सुरक्षा रक्षकही साध्या वेशात असतात. सुरक्षेसाठी तीन शिफ्टमध्ये दोन रक्षक तैनात असतात. त्यांनी पुढं सांगितलं की, "या मुलांना ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना बाल न्याय मंडळासमोर (Juvenile Justice Board) हजर केलं जाईल." दरम्यान, राजकोटमधील भक्तिनगर स्टेशन प्लॉटजवळ असलेल्या या निरीक्षण गृहात कायद्याशी संघर्ष करणाऱ्या अल्पवयीन मुलांना ठेवलं जातं. सध्या इथं एका पाकिस्तानी मुलासह एकूण 54 मुलं आहेत.

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TAGGED:

RAJKOT CHILD PROTECTION HOME
गुजरात
राजकोट
बालसुधारगृहातून मुलांचं पलायन
RAJKOT JUVENILE ESCAPE CASE

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