नक्षलवादाला मोठा धक्का! बस्तरमध्ये 108 नक्षलवाद्यांचे आत्मसमर्पण; 3 कोटी 95 लाखांचं होतं बक्षीस!
बस्तरमध्ये 108 नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे.
Published : March 11, 2026 at 4:44 PM IST
बस्तर : छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये नक्षलविरोधी मोहिमेला मोठं यश मिळालं आहे. येथील 108 नक्षलवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केलं आहे. छत्तीसगडचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री विजय शर्मा यांनी सांगितलं की, बस्तरमध्ये 108 नक्षलवादी पुनर्वसन करत आहेत. त्यापैकी सहा डीव्हीसीएम-स्तरीय नक्षलवादी आहेत. तर 3 कंपनी प्लाटून सदस्य, 18 पीपीसीएम सदस्य, 23 क्षेत्र समिती सदस्य आणि 56 पक्ष सदस्य आहेत. अशा प्रकारे एकूण 108 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत. त्यांच्यावर 3 कोटी 95 लाखांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते.
नक्षलवाद्यांकडून 101 शस्त्रं जप्त : 108 नक्षलवाद्यांच्या आत्मसमर्पणासोबत त्यांच्याकडून 101 शस्त्रं जप्त करण्यात आली आहेत. यामध्ये 6 एके 47, 1 एके 47 पीएआरजी, 11 इंसास रायफल, 1 कार्बाइन, 5 एसएलआर रायफल आणि 1 बीजीएल यांचा समावेश आहे, असं विजय शर्मा यांनी सांगितलं. तसंच, नक्षलवाद्यांचा एक डंप देखील जप्त करण्यात आला. या डंपमध्ये विजापूरमधील इंद्रावती नदीजवळ पुरलेलं 3 कोटी 60 लाख रुपये आणि 1 किलो सोने होते, असं विजय शर्मा यांनी सांगितलं.
26 क्षेत्र समित्या बरखास्त, 4 वर काम सुरू : विजय शर्मा म्हणाले की, "बस्तर विभागात 30 क्षेत्र समित्या येतात. त्यापैकी 26 क्षेत्र समित्या बरखास्त झाल्या आहेत. 4 क्षेत्र समित्यांवर काम सुरू आहे. 31 मार्च 2026 पर्यंत छत्तीसगड नक्षलवादापासून मुक्त होईल." दरम्यान, बस्तरचे पोलीस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. यांनी सांगितलं की, "बस्तर विभागीय मुख्यालय जगदलपूर इथं पूना मार्गेम उपक्रमांतर्गत डीकेएसझेडसी (दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिती) मधील एकूण 108 नक्षलवादी आत्मसमर्पण करत आहेत. समाजातील वरिष्ठ सदस्य, पोलीस, केंद्रीय सुरक्षा दल आणि वरिष्ठ जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सर्व 108 नक्षलवादी समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होत आहेत."
