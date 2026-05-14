उत्तर प्रदेशात वादळाचा भयंकर तडाखा! किमान 100 जण ठार, अनेकजण जखमी

उत्तर प्रदेशात वादळे आणि मुसळधार पावसामुळे 100 जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये प्रयागराजमध्ये 21, मिर्झापूरमध्ये 17 आणि फतेहपूरमध्ये 7 मृत्यूंचा समावेश आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 14, 2026 at 9:05 PM IST

लखनऊ - बुधवारी संध्याकाळी, निसर्गाने संपूर्ण उत्तर प्रदेशात आपला रौद्र अवतार धारण केला होता. कडक उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, वादळे आणि मुसळधार पावसाने अनेक जिल्ह्यांमध्ये हाहाकार माजवला असून, आतापर्यंत 100 लोकांचा बळी घेतला आहे. या आपत्तीचा फटका लाखो लोकांच्या जनजीवनावर बसला आहे. शंभरहून अधिक कुटुंबांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. शेकडो झाडे उन्मळून पडली, तर अनेक घरांच्या भिंती कोसळल्या. विजेचे शेकडो खांब जमिनीतून उखडले गेले आणि वीज वाहिन्यांची मोठी गुंतागुंत झाली. अनेक ठिकाणी, उन्मळून पडलेली झाडे घरांवर कोसळली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शिवाय, वादळे, पाऊस आणि गारपिटीमुळे फळबागायतदारांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. आंबा आणि लिचीपासून ते लोक्वाट, पेअर (नाशपाती) आणि प्लमपर्यंतच्या विविध फळांचे नुकसान झाले आहे. या अवकाळी वादळाने भाजीपाल्याच्या पिकांचीही नासाडी केली आहे... ETV भारत टीमचा हा विशेष वृत्तांत...

प्रयागराजमध्ये सर्वाधिक विध्वंस झाला असून, तिथे वादळे आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे 21 लोकांचा बळी गेला आहे. अर्धा डझनहून अधिक लोक जखमी झाले असून, त्यातील काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे. जिल्हा प्रशासन मदत आणि बचाव कार्य अविरतपणे करत आहे. मिर्झापूर जिल्ह्यात, वादळे आणि पावसामुळे 17 लोकांचा मृत्यू झाला. फतेहपूरमध्ये सात लोकांचा बळी गेला, तर बरेलीमध्ये चार लोकांनी उपचारादरम्यान प्राण गमावले. कानपूर आणि कौशांबी या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एका मृत्यूची नोंद झाली आहे. याव्यतिरिक्त, जीवित आणि वित्त या दोन्हीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे.

या महाभयंकर आपत्तीनंतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सर्वसामान्य जनतेला तातडीने मदत पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपत्तीग्रस्त सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदत आणि बचाव कार्य सुरू करण्याचे, तसंच बाधित कुटुंबांपर्यंत आर्थिक मदत पोहोचेल याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत.

या आपत्तीचा फटका बसलेल्या क्षेत्रांमधील परिस्थितीचा जिल्हावार आढावा घेऊया....

प्रयागराज: वादळांमुळे 21 मृत्यू

प्रयागराजच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (वित्त आणि महसूल), विनिता सिंह यांनी सांगितलं की, जिल्ह्यात वादळे आणि सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 21 झाली आहे. त्यांनी दुजोरा दिला की, आतापर्यंतच्या माहितीनुसार, या तीव्र हवामानामुळे 21 लोकांचा बळी गेला आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंडियामध्ये 7, सोरावणमध्ये 5, फुलपूर आणि मेजा येथे प्रत्येकी 4, तर सदर तालुक्यात 1 व्यक्तीचा बळी गेला आहे.

मिर्झापूरमध्ये विनाशकारी पावसामुळे 17 जणांचा बळी

वादळे आणि मुसळधार पावसामुळे मिर्झापूरमध्ये हाहाकार उडाला आहे. सोसाट्याचे वारे आणि वादळांमुळे 17 जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून, इतर अनेक जण जखमी झाले आहेत. मृत्यूमुखी पडलेल्या 17 जणांपैकी 5 मृत्यू पदरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, 3 अदलहाटमध्ये, 2 कछवामध्ये, 1 चिलमध्ये, 1 लालगंजमध्ये, 1 संतनागरमध्ये आणि 1 कोटवाली देहात परिसरात नोंदवले गेले आहेत. जिल्हाधिकारी पवन कुमार गंगवार यांनी जाहीर केले की, मृत्यूमुखी पडलेल्या सर्व व्यक्तींच्या नातेवाईकांना 'नैसर्गिक आपत्ती मदत' योजनेअंतर्गत 4,00,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

फतेहपूरमध्ये 7 जणांचा बळी

बुधवारी संध्याकाळी फतेहपूर जिल्ह्यावर आलेल्या एका भीषण वादळामुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस झाला आहे. विविध पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत भिंती कोसळणे, झाडे पडणे आणि पत्र्याचे शेड कोसळणे अशा घटनांमध्ये, दोन महिलांसह एकूण 7 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (ADM) अविनाश त्रिपाठी यांच्या माहितीनुसार, मदत आणि बचाव कार्य सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे.

उन्नावमधील वादळात 6 ठार, 3 जखमी

बुधवारी उशिरा संध्याकाळी उन्नावमध्ये आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार पावसामुळे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात झाडे पडणे, कच्ची घरे कोसळणे आणि विजेसंबंधित अपघात यांमुळे सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर इतर तीन व्यक्ती गंभीर जखमी झाल्या.

बदायूंमधील वादळात 5 जणांचा बळी

बदायूंमध्ये आलेले एक भीषण वादळ जीवघेणे ठरले. जिल्ह्याच्या विविध भागांत घडलेल्या वेगवेगळ्या घटनांमध्ये पाच जणांना आपला जीव गमवावा लागला. हे सर्व अपघात बिसोली कोटवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडले. वादळानंतर घडलेल्या घटनांमध्ये एका डंपर चालकाचा, दोन महिलांचा आणि दोन चुलत बहिणींचा मृत्यू झाला. फैजगंज बेहटा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत, झाडाची फांदी अंगावर पडल्यामुळे 45 वर्षीय महिलेचा जागीच मृत्यू झाला. फतेहपूर गावात, एका महिलेचा पत्र्याच्या शेडखाली चिरडून मृत्यू झाला. सिद्धीपूर कैथौली गावात, भिंत कोसळून दोन चुलत भावंडांचा मृत्यू झाला.

चंदौलीमध्ये एका महिलेसह 3 जणांचा मृत्यू, ६ जण जखमी

चंदौली जिल्ह्यातील चकिया तहसील परिसरात, वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तीन जणांचा मृत्यू झाला, त्यात एक महिल आहे, तर इतर अनेक जण जखमी झाले.

बरेलीमध्ये वेगवेगळ्या घटनांमध्ये 4 जणांचा मृत्यू

बरेली जिल्ह्यात आलेल्या भीषण वादळ आणि मुसळधार पावसामुळे चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. याव्यतिरिक्त, एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये 'नन्हे' नावाचा एक व्यक्ती वादळासोबत आलेल्या सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे हवेत उडाला. भमोरा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बामियाना गावात, कम्युनिटी हॉलच्या बाहेर उभा असलेला हा व्यक्ती वादळाच्या प्रचंड वेगामुळे अचानक एका पत्र्याच्या शेडसह हवेत फेकला गेला. हवेत उडाल्यानंतर, हा तरुण पुन्हा जमिनीवर कोसळला, ज्यामुळे त्याच्या हातांना आणि पायांना गंभीर दुखापत झाली.

कौशांबीमध्ये झाड कोसळून एका महिलेचा मृत्यू

कौशांबी जिल्ह्यात, बुधवारी उशिरा संध्याकाळी हवामानात अचानक झालेल्या बदलामुळे दोन गावांमधील अनेक कुटुंबांचा आनंद दुःखात बदलला. जिल्ह्यातून गेलेल्या भीषण वादळामुळे दोन मोठ्या घटना घडल्या: एका घटनेत, झाडाची फांदी अंगावर पडल्यामुळे एका वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला; तर दुसऱ्या घटनेत, वादळाच्या वाऱ्यामुळे भडकलेल्या एका ठिणगीने अनेक घरांना आगीच्या भक्ष्यस्थानी पाडले. या आगीच्या घटनेत, घरातील संसारोपयोगी वस्तू जळून खाक झाल्या; शिवाय, एक पाळीव प्राणी आगीत होरपळून मृत्युमुखी पडला, तर इतर अनेक प्राण्यांना भाजल्यामुळे दुखापत झाली.

कानपूरमध्ये एका मृत्यूची नोंद

कानपूरमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. अनेक झाडे उन्मळून पडली असून, विजेच्या खांबांचेही नुकसान झाले आहे. आंब्याची पिके आणि भाजीपाल्याच्या शेतांचेही नुकसान झाले आहे.

मुझफ्फरनगरमध्ये गारपिटीमुळे बागायतदारांचे मोठे नुकसान

बुधवारी उशिरा संध्याकाळी, मुझफ्फरनगर जिल्ह्यात अचानक आणि भीषण वादळ आले, ज्यासोबतच गारपीटही झाली; यामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. ताशी सुमारे 40 ते 60 किलोमीटर वेगाने वाहणाऱ्या सोसाट्याच्या वाऱ्यासह झालेल्या गारपिटीमुळे पिके आणि फळबागांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी झाडे मुळासकट उन्मळून पडली. आंबा, लिची, लोक्वाट, नासपती आणि आलुबुखार यांसारख्या फळांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. दरम्यान, बलरामपूरमध्ये या वादळाच्या तडाख्यात अचानक एक झाड रस्त्यावर कोसळले; या घटनेमुळे चार दुचाकीस्वारांचा मृत्यू अटळ असल्याचे वाटत असले, तरीही ते निसर्गाच्या या कोपातून चमत्कारिकरित्या सुखरूप बचावले.

मुख्यमंत्री योगी यांनी अधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

