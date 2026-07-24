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10 वर्षांची शिक्षा अन् 10 कोटींचा दंड! पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी

केंद्रीय मंत्रिमंडळानं शुक्रवारी पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या मसुदा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे.

Union Cabinet approves draft bill for stricter punishments in paper leak cases
पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाला मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी (File Photo - ANI)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 24, 2026 at 6:07 PM IST

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नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेनंतर काही तासांतच, केंद्रीय मंत्रिमंडळानं शुक्रवारी पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करणाऱ्या मसुदा विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. तसंच हे विधेयक लवकरच संसदेत मंजूर करण्याची तयारी करत आहे.

सुधारित विधेयकात पेपरफुटी माफियांविरोधात कठोर तरतुदी आहेत. जलदगती न्यायालयांना तीन महिन्यांच्या आत निकाल देणं बंधनकारक असणार आहे. तसंच, या विधेयकानुसार पेपरफुटीमध्ये सहभागी असलेल्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 10 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद असल्याची माहिती समोर आली आहे.

2024 मध्ये जेव्हा पेपरफुटीवरून मोठ्या वादाला सामोरे जावे लागले, तेव्हा केंद्र सरकारनं एक नवीन कायदा देखील आणला होता. कथित नीट आणि नेट पेपरफुटीवरून पसरलेल्या व्यापक संतापाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंध) कायदा, 2024 ला मंजुरी दिल्यानंतर जवळपास चार महिन्यांनी जून 2024 मध्ये हे विधेयक अधिसूचित करण्यात आले होते.

या कायद्यापूर्वी केंद्र सरकार आणि त्याच्या संस्थांद्वारे सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करणाऱ्या विविध संस्थांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांना किंवा गुन्ह्यांना सामोरे जाण्यासाठी कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात नव्हता. दरम्यान, या कायद्याचा उद्देश केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी निवड आयोग (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि राष्ट्रीय चाचणी संस्था (NTA) इत्यादींद्वारे आयोजित सार्वजनिक परीक्षांमध्ये गैरमार्गांचा वापर रोखणे हा आहे.

पेपरफुटी आणि फसवणुकीविरोधातील सध्याचा कायदा सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) कायदा, 2024 आहे. सरकार हा कायदा अधिक कठोर करत आहे. सध्या या विधेयकात वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये तीन ते पाच वर्षांची शिक्षा आणि दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. संघटित गुन्ह्यांसाठी पाच ते दहा वर्षांची शिक्षा आणि किमान एक कोटी रुपयांचा दंड आहे.

विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत मांडण्याची शक्यता : दरम्यान, असंही वृत्त आहे की, संबंधित विभागांतील अधिकाऱ्यांनाही तातडीनं आवश्यक कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आता मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर, पुढील आठवड्यात संसदेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, जिथं हे महत्त्वाचे विधेयक सादर केले जाण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर, केंद्र सरकारनं शिक्षण मंत्रालयातही एक मोठा प्रशासकीय बदल केला आहे. सरकारनं राजस्थान केडरचे 1994 बॅचचे आयएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार यांची उच्च शिक्षण विभागाचे नवे सचिव म्हणून नियुक्ती केली आहे.

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नवी दिल्ली
नरेंद्र मोदी
केंद्रीय मंत्रिमंडळ
पेपरफुटीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद
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