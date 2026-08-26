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मालदा मेडिकल कॉलेजमध्ये 10 नवजात बालकांच्या मृत्यूमुळं खळबळ, आरोग्य विभागानं मागवला अहवाल

ही घटना ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घडल्याचं सांगण्यात येत आहे.

Malda Medical College
मालदा मेडिकल कॉलेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 26, 2026 at 4:40 PM IST

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मालदा : कोलकाता येथील मालदा मेडिकल कॉलेजमध्ये एकाच दिवसात दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यामुळं राज्य आरोग्य विभागानं सविस्तर अहवालाची मागणी केली आहे. यामुळं परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही घटना ऑगस्ट महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात घडल्याचं सांगण्यात येत आहे.

मदर अँड चाइल्ड हब : 1,120 खाटांच्या मालदा मेडिकल कॉलेज कॅम्पसमध्ये एक मदर अँड चाइल्ड हब आहे. ज्याचं नाव तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या काळात 'मातृमा' असं ठेवण्यात आलं होतं. याठिकाणी प्रसूती आणि नवजात शिशुंची काळजी घेतली जाते. ही घटना याच इमारतीत घडली. असं म्हटलं जात आहे की, मेडिकल कॉलेजमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला फारशी चिंता दर्शविली नाही आणि बहुतेक कर्मचारी सदस्यांना परिस्थितीची जाणीव नव्हती. मात्र, मानक प्रोटोकॉल अंतर्गत दररोज जन्म आणि मृत्यू अहवाल सरकारी पोर्टलवर अपलोड केला जातो. या प्रक्रियेतूनच ही बाब आरोग्य भवनाच्या निदर्शनास आली.

घटनेचा मागवला अहवाल : आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मेडिकल कॉलेजमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आणि तत्काळ व्हिडिओ कॉन्फरन्स बोलावून घटनेचा अहवाल मागवला. सूत्रांनुसार, त्या दिवशी मृत्यू झालेल्या दहा नवजात बालकांपैकी आठ जणांना इतर रुग्णालये किंवा नर्सिंग होममधून मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्यात आलं होतं. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की, "सरकारी रुग्णालये सामान्यतः कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील गर्भवती महिलांना दाखल करून घेतात. तर मध्यम किंवा उच्चवर्गीय कुटुंबांतील महिला प्रसूतीसाठी सहसा खाजगी रुग्णालये किंवा नर्सिंग होमचा पर्याय निवडतात."

मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्याचा जास्त कल : नवजात बालकांना अनेकदा अतिदक्षता विभागात ठेवलं जातं आणि त्यांच्यावर उपचार केले जातात. वैद्यकीय कारणाशिवाय अतिदक्षता विभागात ठेवल्यानं नवजात बालकांच्या आरोग्यात बिघाड होऊ शकतो. त्यामुळं, जेव्हा नवजात बालकांच्या जगण्याची शक्यता कमी वाटतं, तेव्हाच त्यांना मेडिकल कॉलेजमध्ये पाठवण्याचा कल वाढत आहे. जेव्हा नवजात बालकांना मेडिकल कॉलेजमध्ये आणलं जातं, तेव्हा त्यांची प्रकृती अनेकदा इतकी गंभीर असते की डॉक्टर काहीही करू शकत नाहीत. काही डॉक्टरांचा दावा आहे की, या आठ मुलांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती उद्भवली होती.

प्रकरणाचा तपास सुरू : मालदा मेडिकल कॉलेजचे सहायक प्राचार्य आणि रुग्णालय अधीक्षक प्रोसेनजीत बार यांनी सांगितलं की, "अलीकडेच, मालदा मेडिकल कॉलेजमध्ये एकाच दिवसात दहा मुलांचा मृत्यू झाला. मृत्यूची कारणं वेगवेगळी होती. काही मुलांचं जन्मावेळी वजन कमी होतं, तर काहींना जन्मावेळी श्वास गुदमरल्याचा त्रास झाला. सेप्टिसेमिया आणि कावीळ यांसारख्या आजारांमुळंही नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. आम्ही या प्रकरणाचा तपास करत आहोत." पुढं ते म्हणाले, "स्वास्थ्य भवनानं (राज्य आरोग्य विभागाचे मुख्यालय) अहवाल मागवला होता. आम्ही प्राथमिक अहवाल आधीच सादर केला असून, संपूर्ण अहवाल लवकरच पाठवला जाईल. या दहा मुलांपैकी आठ मुलं बाहेरून आली होती, तर उर्वरित दोन मुलांचा जन्म मेडिकल कॉलेजमध्येच झाला होता."

यापूर्वी अशी घटना कधीही घडली नव्हती : दरम्यान, मालदा मेडिकल कॉलेजमध्ये दररोज सरासरी चार बाल मृत्यू होणं ही एक सामान्य बाब मानली जाते. मात्र, एकाच दिवसात दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याचं यापूर्वी कधीही पाहिलं गेलं नाही. जवळपास दीड दशकापूर्वी, बालमृत्यूचे प्रमाण वाढत असल्यामुळं रुग्णालयाला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यावेळी, परिस्थितीचं मूल्यांकन करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगानं (NCPCR) तत्काळ कारवाई केली होती. मात्र, आता तशी परिस्थिती अस्तित्वात नाही, असा दावा अधिकारी करतात.

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TAGGED:

मालदा मेडिकल कॉलेज
कोलकाता
नवजात बालकांच्या मृत्यूमुळं खळबळ
आरोग्य विभागानं मागवला अहवाल
MALDA MEDICAL COLLEGE

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