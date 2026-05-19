10 दिवसांच्या बाळाला 7 लाख रुपयांना विकण्याचा प्रयत्न; 'आशा वर्कर'सह 6 जणांना अटक
पंजाबमध्ये एका 'आशा' वर्करने 10 दिवसांच्या नवजात बाळाची 7 लाख रुपयांना विक्री करण्याचा प्रयत्न केला. खन्ना पोलिसांनी त्या 'आशा' कार्यकर्तीसह एकूण 6 जणांना अटक केली.
Published : May 19, 2026 at 1:17 PM IST
खन्ना (पंजाब): पंजाबच्या फतेहगढ साहिब जिल्ह्यातील अंजनाली गावात माणुसकीला काळिमा फासणारी एक घटना उघडकीस आली आहे. अवघ्या 10 दिवसांच्या नवजात बाळाची 7 लाख रुपयांना विक्री केल्याचे प्रकरण समोर आल्यानंतर, पोलिसांनी एका 'आशा' कार्यकर्तीसह सहा जणांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : या प्रकरणी, पोलीस अधीक्षक पवनजीत चौधरी यांनी सांगितलं की, "पोलिसांना अशी गुप्त माहिती मिळाली होती की, एक अशी टोळी सक्रिय आहे. ही टोळी एकतर मुलांचं अपहरण करते किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना आमिष दाखवून, त्यांची नवजात बालकं कमी किमतीत विकत घेते आणि त्यानंतर ती बालकं चढ्या दरानं विकते.
या माहितीच्या आधारे कारवाई करत, पोलिसांनी 'दाना मंडी रोड' परिसरावर छापा टाकला आणि एका नवजात बालकासह तीन महिलांना अटक केली. अटक करण्यात आलेल्या महिलांची ओळख कुलदीप कौर (रा. खमानोन कलान), हरमीत कौर (रा. नट्ट गाव) आणि मोनिका (रा. राहोन, खन्ना) अशी आहे."
एका 'आशा' वर्करचं नावही समोर आलं : पोलिसांच्या तपासात असं निष्पन्न झालं आहे की, या टोळीशी संबंधित आणखी तीन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, त्यामध्ये दोन महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश आहे. त्यांची नावं मनप्रीत कौर आणि तिचा पती दलजित सिंग अशी आहेत. याव्यतिरिक्त, जसवीर कौर नामक 'आशा' कार्यकर्ती देखील या टोळीमध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत होती. ती या टोळीला गरीब आणि गरजू कुटुंबांविषयी माहिती पुरवत असे आणि नवजात बालकांच्या तस्करीमध्ये मदत करत असे. त्यानंतर, या मुलांना अशा व्यक्तींकडे नेलं जात असे, ज्यांना स्वतःची मुलं नाहीत.
सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल; तपास सुरू : पोलिसांच्या माहितीनुसार, ताब्यात घेण्यात आलेल्या 10 दिवसांच्या नवजात बालकाला सुखरूपपणे त्याच्या आईच्या स्वाधीन करण्यात आलं आहे. पोलिसांनी सर्व आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, तपासाला सुरुवात केली आहे. या टोळीशी संबंधित इतर व्यक्तींचाही तपास केला जात असून, कोणत्याही आरोपीला सोडलं जाणार नाही, असं पोलीस अधीक्षक पवनजीत चौधरी यांनी स्पष्ट केलं.