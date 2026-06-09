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कर्नाटकात 41 वर्षीय महिलेवर सामूहिक बलात्कार, 10 आरोपींना अटक

ही घटना 3 जूनच्या रात्री चन्नगिरी तालुक्यातील एका गावाबाहेरील शेतात घडली.

The woman was allegedly drugged and gangraped in Channagiri taluk in Davangere in Karnataka on June 3
कर्नाटकात 41 वर्षीय महिलेवर सामूहिक बलात्कार, 10 आरोपींना अटक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 9, 2026 at 7:15 PM IST

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दावणगेरे: कर्नाटकातील दावणगेरे जिल्ह्यात एका धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका 41 वर्षीय महिलेवर सामूहिक बलात्कार झाल्याची घटना उघडकीस आली. याबबात पीडित महिलेनं जिल्ह्यातील चन्नगिरी तालुक्यात असलेल्या बसवपट्टणा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी 10 आरोपींना अटक केली असून त्यांची चौकशी सुरू आहेत. ही घटना 3 जूनच्या रात्री चन्नगिरी तालुक्यातील एका गावाबाहेरील शेतात घडली.

बलात्काराचा गुन्हा दाखल : महिलेनं आपल्या तक्रारीत म्हटलं आहे की, ती घरी जात असताना आरोपींनी तिला गुंगीचे औषध मिसळलेलं कोल्ड ड्रिंक दिले. त्यानंतर, त्या आरोपींनी तिला एका मैदानावर नेऊन तिच्यावर सामूहिक अत्याचार केला. तसंच आरोपींनी या कृत्याचे व्हिडिओ देखील काढले. दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांनी बलात्काराचा गुन्हा दाखल करून पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केली आहे. पोलीस अधीक्षक शेखर एचटी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देऊन तपास सुरू केला आहे.

10 आरोपींना अटक : पीडित महिलेनं बसवपट्टणा पोलीस ठाण्यात सामूहिक बलात्काराची तक्रार दाखल केली आहे. गावाच्या बाहेरच्या परिसरात दहा जणांनी हा गुन्हा केला. गुन्ह्याचा व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर ही घटना उघडकीस आली. ही घटना 3 जून रोजी घडल्याचं सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 70, 77 आणि 190 तसंच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील (IT Act) संबंधित कलमांनुसार गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती दावणगेरेचे पोलीस अधीक्षक शेखर एचटी यांनी दिली. याचबरोबर, याप्रकरणी 10 आरोपींना अटक करण्यात आली असून त्यांची चौकशी सुरू आहे, असं दावणगेरेचे पोलीस अधीक्षक शेखर एचटी यांनी सांगितलं.

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TAGGED:

महिलेवर सामूहिक बलात्कार
दावणगेरे
10 आरोपींना अटक
धक्कादायक घटना
KARNATAKA

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