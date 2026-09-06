गेल्या 11 वर्षांपासून एमबीबीएसची विद्यार्थिनी खात होती केस; पोटातून काढला केसांचा गोळा
द्वारका येथील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांनी विद्यार्थिनीच्या पोटातून हा जीवघेणा केसांचा गोळा काढण्यासाठी एक गुंतागुंतीची आणि यशस्वी शस्त्रक्रिया केली.
Published : September 6, 2026 at 10:40 PM IST
नवी दिल्ली : दिल्लीतून एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलंय. एक 20 वर्षीय एमबीबीएस विद्यार्थिनी गेल्या 11 वर्षांपासून गुपचूप स्वतःचे केस खात होती. परिणामी, तिच्या पोटात अंदाजे 1.2 किलोग्रॅम वजनाचा केसांचा एक गोळा होता. द्वारका येथील एका रुग्णालयातील डॉक्टरांनी विद्यार्थिनीच्या पोटातून हा जीवघेणा केसांचा गोळा काढण्यासाठी एक गुंतागुंतीची आणि यशस्वी शस्त्रक्रिया केली. या विचित्र वैद्यकीय स्थितीनं डॉक्टरांनाही चकित केलं आहे.
पोटदुखी आणि उलट्यांचा त्रास : डॉक्टरांच्या मते, त्या तरुणीला काही काळापासून तीव्र पोटदुखी, मळमळ आणि वारंवार उलट्यांचा त्रास होत होता. याशिवाय, तिची भूक मंदावली होती, वजन लक्षणीयरीत्या कमी झाले होते आणि तिला सतत थकवा जाणवत होता. जेव्हा तिची प्रकृती अधिकच खालावली, तेव्हा तिच्या कुटुंबीयांनी तिला उपचारासाठी द्वारका येथील मणिपाल रुग्णालयात दाखल केलं. यानंतर तपासणीदरम्यान, डॉक्टरांना तिच्या पोटाच्या वरच्या भागात एक कठीण गाठ आढळली. त्यानंतर डॉक्टरांनी अप्पर गॅस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी (upper gastrointestinal endoscopy) करण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर रिपोर्ट पाहून डॉक्टरांना धक्का बसला. तरुणीच्या पोटात केसांचा एक मोठा गोळा होता, ज्याला वैद्यकीय भाषेत 'ट्रायकोबेझोअर' (trichobezoar) म्हणतात.
केसांचा गोळा 'जे' आकाराचा होता : या प्रकरणाविषयी माहिती देताना मनिपाल इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनिमल अॅक्सेस, बॅरिएट्रिक, जीआय अँड रोबोटिक सर्जरीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप अग्रवाल म्हणाले की, हा गोळा 'जे' आकाराचा होता. तो अन्ननलिका आणि पोटाच्या जोडणीपासून लहान आतड्याच्या सुरुवातीपर्यंत पसरला होता. डॉक्टरांच्या मते, मानवी शरीर केस पचवू शकत नसल्यामुळं, गेल्या काही वर्षांत गिळलेले केस पोटात जमा होऊन अन्नामध्ये मिसळून घट्ट झाले होते. परिस्थिती इतकी गंभीर होती की, केसांच्या या प्रचंड गोळ्यानं पोटाचा बहुतेक भाग व्यापला होता, ज्यामुळं तीव्र सूज आणि फुगवटा आला होता.
लॅपरोस्कोपिक मार्गदर्शनाचा वापर : पुढं डॉ. संदीप अग्रवाल यांनी स्पष्ट केलं की, डॉक्टरांनी सुरुवातीला एंडोस्कोपीच्या साहाय्यानं हा धोकादायक गोळा फोडण्याचा प्रयत्न केला, परंतु केसांचा गोळा इतका मोठा आणि घट्ट होता की, एंडोस्कोपमधून तो पूर्णपणे काढणं अशक्य झालं. पोटात मर्यादित जागा शिल्लक होती आणि पोटाच्या अस्तराला इजा होण्याचा किंवा फाटण्याचा मोठा धोका होता. त्यानंतर डॉक्टरांच्या टीमनं लॅपरोस्कोपिक मार्गदर्शनाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. पोटावर एक लहान छेद घेऊन, पोटाचे अस्तर सुरक्षित ठेवत तो प्रचंड मोठा केसांचा गोळा सुरक्षितपणे काढण्यात आला.
मानसिक आजार : तज्ज्ञांच्या मते, वारंवार केस खाण्याच्या किंवा चावण्याच्या या मानसिक आणि वर्तणुकीच्या सवयीला ट्रायकोफॅजिया (trichophagia) म्हणतात. लोक अनेकदा सुरुवातीला या सवयीला एक गंभीर वैद्यकीय समस्या म्हणून ओळखत नाहीत आणि डॉक्टरांना त्याबद्दल सांगत नाहीत. यामुळेच हे केसांचे गोळे वर्षानुवर्षे पोटात शांतपणे वाढत राहतात आणि एक गंभीर धोका निर्माण करतात. डॉ. अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले की, अशी प्रकरणं बराच काळ लपून राहतात कारण रुग्ण डॉक्टरांना त्याबद्दल सांगायला संकोच करतात.
शस्त्रक्रियेनंतर तरुणी धोक्याबाहेर : दरम्यान, यशस्वी शस्त्रक्रियेनंतर, तरुणीच्या पोटाच्या सर्व समस्या आता दूर झाल्या आहेत. तिची भूक सुधारली आहे आणि तिनं नेहमीप्रमाणे जेवण करण्यास सुरुवात केली आहे. या यशस्वी उपचारानंतर, तिचं वजन हळूहळू वाढत आहे. तसचं तरुणीनं आपला एमबीबीएसचा अभ्यास पुन्हा सुरू केला आहे. डॉक्टरांचे म्हणणं आहे की, जरी अशा शस्त्रक्रियेमुळं केवळ शारीरिक गुंतागुंतीवर उपचार होत असलं तरी, ट्रायकोफॅजियाच्या समस्येवर पूर्णपणे उपाय करण्यासाठी त्याचं मूळ कारण शोधणं आणि योग्य मानसिक आधार देणं, हे तितकंच महत्त्वाचं आहे.
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