"हैदराबाद गॅजेटनुसार आम्हाला एसटीमधून आरक्षण द्यावं", बाळासाहेब सानप यांची मागणी - VANJARI SAMAJ PROTEST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 19, 2025 at 6:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्य शासनानं मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केल्यानंतर राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा पुन्हा एकदा संघर्ष सुरू झालाय. राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी वाद सुरू असताना आता  वंजारी समाज देखील आक्रमक झाला आहे. हैदराबाद गॅजेटनुसार आम्हाला एसटीमधून आरक्षण द्यावं ही मागणी केली जात आहे. वंजारी समाजाचे नेते बाळासाहेब सानप यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली. वंजारी समाजालादेखील आता एसटीमधून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी केली. "आम्हीदेखील राज्यभर समाजाची बैठक घेत आरक्षणासाठी तीव्र असा लढा उभा करू. राज्य सरकारनं मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर नुकतच हैदराबाद गॅझेट लागू केलंय. हैदराबाद गॅझेटमध्ये वंजारी समाजाला एसटीमधून आरक्षण दिलं आहे. आता आम्हालादेखील एसटीमधून आरक्षण देण्यात यावं. आम्हाला जे आरक्षण मिळालं आहे, त्यातून आमच्या मुलांना कोणताही लाभ होत नाही," असा दावा वंजारी समाजाचे नेते बाळासाहेब सानप यांनी केला.

For All Latest Updates

TAGGED:

HYDERABAD GADGETVANJARI SAMAJ NETE BALASAHEB SANAPMARATHA OBC RESERVATIONVANJARI SAMAJ ST RESERVATIONVANJARI SAMAJ PROTEST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

कर्नाटक स्टाईल टोमॅटो चटणी; जेवणाची चव द्विगुणीत करण्यासाठी सर्वोत्तम

टाटा अल्ट्रॉझला भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग; सर्वात सुरक्षित हॅचबॅक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.