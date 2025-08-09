Essay Contest 2025

दिल्ली बैठकीत उद्धव ठाकरे शेवटच्या रांगेत; आता मंत्री भरत गोगावले म्हणाले... - UDDHAV THACKERAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 12:02 PM IST

1 Min Read

रायगड- दिल्लीतील इंडिया आघाडीच्या बैठकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आणि खासदार संजय राऊत यांना शेवटच्या रांगेत बसवण्यात आलं. या प्रकारानंतर भाजपासह विरोधकांनी ठाकरे गटावर जोरदार टीका सुरू केली आहे. या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देताना राज्याचे रोजगार हमी, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकासमंत्री भरत गोगावले यांनी ठाकरे गटावर थेट हल्लाबोल करत मोठं विधान केलंय. गोगावले म्हणाले की, "काँग्रेस आणि महाविकास आघाडी सोबत राहिल्यास काय अवस्था होते हे देशाने पाहिलंय. महाराष्ट्रालाही मान खाली घालावी लागली. अजूनही त्यांनी विचार करावा, काँग्रेसची पद्धत काय असते ती. आता सहाव्या रांगेत बसवलंय, अजून कितव्या रांगेत टाकतील हे सांगता येत नाही. याचा महाराष्ट्रातील जनतेनेही विचार करावा." त्यांनी पुढे सांगितलं की, काँग्रेससोबत राहून उद्धव ठाकरे यांना केवळ अपमानच सहन करावा लागणार आहे. दिल्ली बैठकीतील घटना ही त्याची ज्वलंत उदाहरण असल्याचं गोगावले यांनी नमूद केलं. या विधानानंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं असून, ठाकरे गट आणि महाविकास आघाडीवर सुरू असलेलं भाजपा नेत्यांचं टीकास्त्र आणखी धारदार होण्याची चिन्हं आहेत.

 

For All Latest Updates

TAGGED:

BHARAT GOGAVALEINDIA BLOCमंत्री भरत गोगावलेUDDHAV THACKERAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Buldhana SP Nilesh Tambe

"मुसाफिर हूँ यारों..." बुलढाण्याचे पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांचं वेगळंच रूप सोशल मीडियावर व्हायरल

August 9, 2025 at 6:08 PM IST
गाडे कुटुंबीयांकडून ज्ञानेश्वर माऊलींनी राखी अर्पण

रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींना आकर्षक चांदीची राखी वारकरी भक्ताकडून अर्पण

August 9, 2025 at 3:34 PM IST
Deputy CM Ajit Pawar inspected development works in Beed

अजित पवार यांनी बीडमधील विकासकामांची केली पाहणी, कंकालेश्वर मंदिरात पूजा

August 7, 2025 at 12:19 PM IST
narendra patil

मराठा समाजाला आर्थिक निकषावर आरक्षण मिळावं, नरेंद्र पाटलांनी मांडली भूमिका

August 7, 2025 at 10:43 AM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.