बदलापुरातील उल्हास नदी तुडुंब भरली, मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत - THANE RAIN NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 12:57 PM IST

1 Min Read

बदलापूर (ठाणे) - मुंबई आणि उपनगरासह राज्यातील अनेक भागात दोन दिवस मुसळधार पाऊस झाला आहे.  बदलापूर, उल्हासनगर येथील उल्हास नदी ही मुसळधार पडत असलेल्या पावसामुळे तुडुंब भरली आहे. तसेच जोरदार पडत असल्या पावसामुळे नदी पात्रातील पावसाच्या पाण्याच्या प्रवाह वाढला आहे. उल्हास नदी ही प्रामुख्यानं बदलापूर उल्हासनगर आदी शहरातून जाते. परंतु सतत पडत असलेल्या तुफान पावसामुळे नदीतील पाणी वाढलं आहे. पाऊस जर असाच बरसत राहिला तर नदीतील पाणी नदीपात्राबाहेर येऊ शकते, असं प्रशासनानं सांगितलं आहे. मुसळधार पावसाचा  रेल्वे वाहतुकीला फटका बसला आहे. कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, उल्हासनगर, बदलापूर येथील सखल भागात पाणी साचले आहे. त्यामुळे साचलेल्या पाण्यातून वाट काढताना लोकांना त्रास होत आहे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ULHAS RIVER FLOODBADLAPUR RAIN NEWSNORMAL LIFE DISRUPTED IN BADLAPURउल्हान नदी पूरTHANE RAIN NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Local passengers

मध्य रेल्वेची मंगळवारी वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप; पाहा व्हिडिओ

August 20, 2025 at 12:12 PM IST
NDRF team thrilling rescue operation for monkeys trapped in floods

पुरात अडकलेल्या माकडांसाठी एनडीआरएफ टीमचं थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन, पाहा व्हिडीओ

August 20, 2025 at 10:51 AM IST
Heavy rains cause crop damage in Beed

हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला; मुसळधार पावसानं बीड जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत, मदतीची केली मागणी

August 19, 2025 at 8:40 PM IST
Ganeshotsav 2025 Pune Police Commissioner

वाद निर्माण होतील असे देखावे करू नका, विसर्जन मिरवणुकीबाबत 25 ऑगस्टला निर्णय; पुणे पोलीस आयुक्तांची माहिती

August 19, 2025 at 8:26 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.