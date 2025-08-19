शिर्डी : कालिकानगरमधील एसएसएस डोअर फायबर गोडाऊनला भीषण आग, लाखो रुपयांचा नुकसान, सुदैवाने जीवितहानी नाही - KALIKANAGAR SHIRDI FIRE
Published : August 19, 2025 at 10:22 AM IST
शिर्डी (अहिल्यानगर) : शिर्डीतील कालिकानगर परिसरातील एसएसएस डोअर फायबर या गोडाऊनला आज (19 ऑगस्ट) सकाळी साडेसहा वाजताच्या सुमारास भीषण आग लागली. या घटनेत सुदैवानं कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, गोडाऊनमधील लॅमिनेशन पेपर, पेपर कटिंग मशीन आणि इतर साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झालंय. यामुळे जवळपास 40 लाखांच्या नुकसानीची माहिती कारखान्याचे मालक नवनाथ जाधव यांनी दिली. घटनास्थळी अग्निशमन दलानं तत्काळ दाखल होऊन आग विझवली. सध्या नुकसानीचं मूल्यांकन सुरू असून, अधिक तपासासाठी स्थानिक अधिकारी घटनास्थळी आहेत.
एसएसएस डोअर फायबर गोडाऊनला आग लागल्याचं समजताच शिर्डी साईबाबा संस्थान, शिर्डी नगरपंचायत आणि राहाता नगरपंचायत यांच्या अग्निशमन दलाचे बंब घटनास्थळी दाखल झाले. तातडीनं केलेल्या प्रयत्नांमुळे आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं आणि मोठा अनर्थ टळला. गोडाऊनमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लायवूड आणि साहित्य साठवलेलं असल्यामुळे आग अधिक भडकण्याचा धोका होता, मात्र अग्निशमन दलाच्या वेळेवर केलेल्या कामगिरीमुळे आगीचा प्रसार रोखता आला. आगीचं नेमकं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही. मात्र या दुर्घटनेमुळे जाधव यांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अगदी शून्यातून एवढा मोठा व्यवसाय उभारलेल्या सुनील जाधव आणि नवनाथ जाधव यांच्या गोडाऊनला आग लागल्याचं समजताच अनेक जण मदतीला धावून गेलेत.