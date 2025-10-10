सुनील तटकरे यांच्या बालेकिल्ल्यात आमदार महेंद्र दळवींचा हल्लाबोल, राष्ट्रवादीकडून पलटवार - MAHENDRA DALVI VS SUNIL TATKARE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 10, 2025 at 8:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : सुनील तटकरे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजेच रोहा इथं शिवसेनेच्या आमदार महेंद्र दळवी यांनी युवा प्रतिष्ठानच्या कार्यालयाचं उद्घाटन केलं. या उद्घाटनावेळी आमदार दळवी यांनी खासदार तटकरे आणि त्यांच्या कुटुंबावर जोरदार टीका केली. "कोणावर अन्याय करू नका, ताईचा, भाईचा, साहेबांचा फोन येईल असं चालणार नाही," असं म्हणत त्यांनी रोह्यातील दबावाच्या राजकारणावर निशाणा साधला होता. याला राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या सायली दळवी यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आहेत. त्यामुळं रोह्याच्या विकासाची चिंता आमदार दळवींनी करण्याची गरज नाही. विकास कामासाठी जास्त निधी कोणी आणला? हे रोहेकरांना ठाऊक आहे. पावसाळा जवळ आला की कोकिळा ओरडते.  तसंच निवडणुका जवळ आल्या की महेंद्र दळवींना रोहा शहर आणि विकास दिसायला लागतो", असा त्यांनी टोला लगावला.

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHA POLITICAL CLASH 2025MAHENDRA DALVI SPEECH ROHAसुनील तटकरेMLA MAHENDRA DALVIMAHENDRA DALVI VS SUNIL TATKARE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.