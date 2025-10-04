खासदार सुनील तटकरेंचा मंत्री भरत गोगावलेंना डावलण्याचा प्रयत्न; शिवसेनेचा आरोप - SUNIL TATKARE VS BHARAT GOGAWALE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 3:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगड : जिल्ह्यात सत्ताधाऱ्यांमधील संघर्ष चिघळत आहे. मंत्री भरत गोगावले यांना डावलण्याचा प्रयत्न खासदार सुनील तटकरे करत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेनं केलाय. मंत्री गोगावले यांची दिवसेंदिवस वाढती लोकप्रियता पाहून तटकरेंनी त्यांचा धसका घेतलाय असं शिवसैनिकांचं म्हणणं आहे. खासदार तटकरे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून वैयक्तिक भूमिपूजनं आणि कार्यक्रम करून स्वतःचं आस्तित्व जपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असा आरोप शिवसैनिकांनी केला आहे. शुक्रवारी माणगाव आणि इंदापूर बायपास कामाच्या भूमिपूजनाचा मोठा कार्यक्रम खासदार तटकरे यांनी केला. कार्यक्रमाच्या निमंत्रण पत्रिकेत मंत्री भरत गोगावले यांचं नाव नसल्यानं शिवसैनिक नाराज झालेत. मंत्री असूनही गोगावले यांना सतत डावललं जात असल्याचा आरोप करत खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर शिवसेना जिल्हाप्रमुख प्रमोद घोसाळकर आणि युवासेना जिल्हाप्रमुख विपुल उभारे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आरोप केलेत. 

For All Latest Updates

TAGGED:

RAIGAD POLITICAL CONFLICTNCP AND SHIV SENA CLASHSUNIL TATKAREBHARAT GOGAWALESUNIL TATKARE VS BHARAT GOGAWALE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.