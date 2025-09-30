पीक विमा धोरण कसे चुकीचे आहे? पाहा खासदार अशोक चव्हाण काय म्हणाले... - FLOOD SITUATION IN NANDED

Choose ETV Bharat

नांदेड : मुसळधार पावसामुळे विशेषतः आसना आणि गोदावरी नद्यांच्या काठावरील भागात मोठ्या प्रमाणात पीक आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. खासदार अशोक चव्हाण यांनी बाधित भागांना भेट दिली आणि पीक विमा कंपन्यांना त्यांचे निकष सुधारण्याचे आवाहन केले, कारण १२०-१४० मिमी पावसामुळे उभे पीक नष्ट झाले आहेत. भविष्यातील पुराचा परिणाम कमी करण्यासाठी नदीपात्र खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या गरजेवरही त्यांनी भर दिला. स्थानिक अधिकाऱ्यांना आणि राज्य सरकारला मदत, उपाययोजना वाढवण्याचा आणि पूर परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यासाठी निधीचा कार्यक्षमतेने वापर करण्याचा सल्ला दिला.

राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या खिशातून पैसे भरत पीक विमा काढला होता. हा पीक विमा पिकांचे नुकसान झाल्यावर मिळणे अपेक्षित होता. आता अचानक पीक विमा कंपन्यांनी पीक कापणी प्रयोगांतर जो अहवाल येईल त्यानंतर विम्याची रक्कम ठरवली जाईल असे ठरवले आहे. विमा कंपन्यांचे हे धोरण अत्यंत चुकीचे असल्याची टीका अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. अजूनही शेतामध्ये पाणी साचले आहे. त्यामुळे पीक येण्याची शक्यताच नाही. अशावेळी शासनाने शेतकऱ्यांना भरघोस मदत करण्याची अपेक्षा असल्याची प्रतिक्रिया देखील अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.

