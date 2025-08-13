नवी मुंबई विमानतळाला 'दि. बा. पाटील' यांचे नाव देण्याची मागणी पुन्हा तीव्र, मनसेचं आक्रमक आंदोलन - NAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 13, 2025 at 10:33 PM IST

1 Min Read

नवी मुंबई : येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला 'स्व. दि. बा. पाटील' यांचं नाव देण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं (MNS) पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पनवेल महानगरपालिकेनं शहरातील साइन बोर्डवर 'नवी मुंबई विमानतळ' असं नाव लिहलेलं पाहून मनसे कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. या फलकांवर 'स्व. दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ' (D B Patil International Airport) असं नाव नसल्यामुळे मनसेनं आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला.

मनसे कार्यकर्त्यांनी पनवेल महानगरपालिकेच्या 'नवी मुंबई विमानतळ' लिहिलेल्या फलकांना काळा रंग फासून निषेध नोंदवला. 'आम्ही फक्त बोलत नाही, करून दाखवतो', असं म्हणत मनसेनं संघर्ष अखेरच्या टप्प्यापर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला. पक्षाच्या स्थानिक नेतृत्वानं स्पष्ट केलं की, पनवेल आणि परिसरातील जनतेच्या भावना या मागणीशी जोडलेल्या आहेत, आणि हा संघर्ष तोपर्यंत सुरू राहील, जोपर्यंत विमानतळाला स्व. दि. बा. पाटील यांचे नाव दिलं जात नाही.

For All Latest Updates

TAGGED:

D B PATIL INTERNATIONAL AIRPORTMNSमनसेचं आक्रमक आंदोलननवी मुंबई विमानतळNAVI MUMBAI INTERNATIONAL AIRPORT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Raigad Lonere flyover opens for traffic during Ganeshotsav,

गणेशोत्सव काळात लोणेरे उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला, वाहतूक कोंडी टाळण्याचा प्रयत्न

August 13, 2025 at 3:26 PM IST
Mahaganpati Temple Pune

अंगारकी चतुर्थी निमित्त रांजणगाव श्री महागणपती मंदिरात सामूहिक अथर्वशीर्ष पठण; पाहा व्हिडिओ

August 12, 2025 at 12:33 PM IST
Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati

अंगारकी चतुर्थीनिमित्त दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी, पाहा व्हिडिओ

August 12, 2025 at 11:52 AM IST
Minister for Animal Husbandry, Environment and Climate Change Pankaja Munde

आम्ही विधानसभा निवडणुकीत युतीचा धर्म पाळला; पंकजा मुंडेंनी स्पष्टच सांगितलं

August 11, 2025 at 3:46 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.