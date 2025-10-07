मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू; कुटुंबाला तानाजी सावंत यांच्याकडून मदत, शिक्षणाची घेतली जबाबदारी - MARATHA RESERVATION AGITATION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 7, 2025 at 4:01 PM IST
बीड : मुंबई येथील मराठा आरक्षण आंदोलनामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या बीडच्या घोसापुरी गावातील संजय पवार यांच्या कुटुंबाला माजी मंत्री आमदार तानाजी सावंत यांनी तीन लाख रुपयाची मदत केली. यावेळी व्हिडिओ कॉल वरून पवार कुटुंबाशी संवाद साधत कुटुंबाला धीर दिला. तसेच मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. यावेळी काळजी करू नको, काका म्हणून तुझ्या पाठीशी आहे, असा शब्द सावंत यांनी दिला. मराठा सेवक अशोक रोमन यांनी तीन लाख रुपयाचा धनादेश कुटुंबाला सुपूर्द केला. या अगोदर तानाजी सावंत यांनी शंभर कुटुंबाला मदत केली होती.
माजी मंत्री आमदार तानाजी सावंत यांच्याकडून तीन लाख रुपयांची मदत आणि मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेतली आहे. तानाजी सावंत यांनी व्हिडिओ कॉल करून धीर दिला.