By ETV Bharat Marathi Team

हैदराबाद : सध्या भारतामध्ये हैदराबाद शहरात 72 वी मिस वर्ल्ड स्पर्धा (Miss World 2025) सुरू आहे. वर्षानुवर्षे ही स्पर्धा जगभरातील देशांच्या सुंदरींमध्ये होत आली आहे. तर 72 वी "मिस वर्ल्ड स्पर्धा" भारतातील तेलंगणा राज्याची राजधानी असलेल्या हैदराबाद शहरात (Ramoji Film City in Hyderabad) आयोजित करण्यात आली आहे. 6 मे पासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेमध्ये जगभरातील 109 सुंदरी पोहोचल्या आहेत. मिस वर्ल्ड 2025 चा अंतिम सामना 31 मे रोजी पार पडणार आहे आणि जगाच्या नव्या विश्वसुंदरीला मिस वर्ल्डचा मुकुट घातला जाणार आहे. तर आज या सुंदरी रामोजी फिल्म सिटीला भेट देणार आहेत. हैदराबादमधील प्रसिद्ध 'रामोजी फिल्म सिटी' आजकाल प्रदीर्घ चित्रपटांच्या शूटिंगमुळे नेहमी गजबजलेली असते.

