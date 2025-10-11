मंत्री छगन भुजबळ यांना बीडमध्ये पायही ठेवू देणार नाही, मराठा समन्वयक आक्रमक - MINISTER CHHAGAN BHUJBAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 11, 2025 at 7:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बीड : मंत्री छगन भुजबळ हे मराठा आरक्षणाच्या जीआरला विरोध करण्यासाठी बीडमध्ये येत आहेत. त्यामुळे त्यांना बीडमध्ये पायही ठेवू न देण्याचा इशारा मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांनी दिलाय. मंत्री छगन भुजबळ हे बंजारा, धनगर किंवा इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षण प्रश्नावर आले असते तर आम्ही विरोध केला नसता. परंतु, ते मंत्री असताना मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करण्यासाठी येत असून, त्याला आमचा विरोध आहे. त्यांनी बीडमध्ये येण्यासाठी पोलीस बळाचा वापर केला तरी देखील आम्ही गनिमी काव्याने त्यांना विरोध करणारच असल्याची भूमिका मराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटे यांनी मांडली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या उपस्थितीमध्ये 17 ऑक्टोबर रोजी ओबीसी मेळावा होणार असून, या पार्श्वभूमीवर आता बीडमध्ये वातावरण तापल्याचे दिसत आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHHAGAN BHUJBAL BEED VISITमराठा समन्वयक गंगाधर काळकुटेMARATHA RESERVATIONमंत्री छगन भुजबळ बीड दौराMINISTER CHHAGAN BHUJBAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.