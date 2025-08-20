पाणलोट परिसरात मुसळधार पाऊस; उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्यास वरदान समजले जाणारे भंडारदरा धरण भरले - BHANDARDARA DAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 1:28 PM IST

1 Min Read

अकोले (अहिल्यानगर) :  उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्याची जीवनदायिनी समजल्या जाणाऱ्या भंडारदरा धरणात (Bhandardara Dam) जोरदार पाऊस झाला. धरणातून पुन्हा मोठ्या प्रमाणात प्रवरा नदी पात्रात पाणी सोडण्यास सुरुवात झाली आहे. आज सकाळी 6 वाजता धरणाच्या स्पिलवेमधून 11406 क्युसेक तर वीज निर्मितीसाठी 850 क्युसेक असा 12 हजार 231 क्युसेकचा विसर्ग सुरू करण्यात आला. तसेच टप्प्याटप्याने या विसर्गात वाढ करण्यात येणार आहे. नदीपात्रात कोणी प्रवेश करु नये, कुठलीही जीवित किंवा वित्त हानी होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी असं आवाहन, प्रशासनाच्या वतीनं करण्यात आलं आहे. तर भंडारदरा परिसरात अनेक नयनरम्य स्थळे आहेत. निसर्गसौंदर्यानं नटलेले अनेक धबधबे, डोंगरकडे, जलाशय, हिरवी झाडे, शुद्ध आणि थंड हवेमुळं पर्यटकांचं आकर्षण केंद्र मानलं जातं.

For All Latest Updates

TAGGED:

भंडारदरा धरणपाणलोट परिसरात मुसळधार पाऊसप्रवरा नदीBHANDARDARA DAMBHANDARDARA DAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Ulhas river overflows

बदलापुरातील उल्हास नदी तुडुंब भरली, मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत

August 20, 2025 at 12:57 PM IST
Local passengers

मध्य रेल्वेची मंगळवारी वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप; पाहा व्हिडिओ

August 20, 2025 at 12:12 PM IST
NDRF team thrilling rescue operation for monkeys trapped in floods

पुरात अडकलेल्या माकडांसाठी एनडीआरएफ टीमचं थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन, पाहा व्हिडीओ

August 20, 2025 at 10:51 AM IST
Heavy rains cause crop damage in Beed

हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला; मुसळधार पावसानं बीड जिल्ह्यातील शेतकरी चिंतेत, मदतीची केली मागणी

August 19, 2025 at 8:40 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.