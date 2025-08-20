कोल्हापुरात पूरस्थिती; पंचगंगा नदीच्या पुरात मंदिरासह शेती गेली पाण्याखाली, पाहा ड्रोन व्हिडिओ - KOLHAPUR RAIN VIDEO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 2:31 PM IST

1 Min Read

कोल्हापूर-  जिल्ह्यात गेल्या पाच दिवसांपासून कोसळत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे सर्वच नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. त्यामुळे पंचगंगा नदीचं उगमस्थान असलेल्या प्रयाग चिखलीचा परिसर जलमय झाला आहे. प्रयाग संगमाच्या ठिकाणी कुंभी कासारी तुळशी धामणी आणि भोगावती या नद्यांचा संगम होत असल्यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी जमा झालं आहे. आसपासची शेतीदेखील पाण्यामध्ये गेली आहे.  या संगमाच्या परिसरात असलेली काही मंदिरदेखील आता पाण्याखाली गेली आहेत. जिल्ह्यातील राधानगरी, दूधगंगा आणि वारणा धरणातून होत असलेला विसर्ग आणि धरण क्षेत्रात सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे पंचगंगा नदीच्या पाणी पातळीत झपाट्यानं वाढ होत आहे. आज दुपारी बारा वाजता पंचगंगा नदी राजाराम बंधारा इथं 40 फुटांवरून वाहत असून नदीनं इशारा पातळी ओलांडली आहे. पाऊस असाच सुरू राहिला तर येत्या 24 तासात पंचगंगा नदी धोका पातळी गाठू शकते. यामुळे कोल्हापूर महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पूरबाधित नागरिकांना स्थलांतराच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

For All Latest Updates

TAGGED:

PANCHGANGA RIVER DRON SHOTSKOLHAPUR FLOOD TEMPLESPRAYAG CHIKHLI DRONE VIDEOपंचगंगा पूर ड्रोन व्हिडिओKOLHAPUR RAIN VIDEO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Bhandardara Dam

पाणलोट परिसरात मुसळधार पाऊस; उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्यास वरदान समजले जाणारे भंडारदरा धरण भरले

August 20, 2025 at 1:28 PM IST
Ulhas river overflows

बदलापुरातील उल्हास नदी तुडुंब भरली, मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत

August 20, 2025 at 12:57 PM IST
Local passengers

मध्य रेल्वेची मंगळवारी वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप; पाहा व्हिडिओ

August 20, 2025 at 12:12 PM IST
NDRF team thrilling rescue operation for monkeys trapped in floods

पुरात अडकलेल्या माकडांसाठी एनडीआरएफ टीमचं थरारक रेस्क्यू ऑपरेशन, पाहा व्हिडीओ

August 20, 2025 at 10:51 AM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.