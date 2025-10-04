बीडच्या पहिल्या महिला खासदार 'दिवंगत केशरबाई क्षीरसागर' यांचे 19 वे पुण्यस्मरण - KESHARBAI KSHIRSAGAR

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 4, 2025 at 8:24 PM IST

Choose ETV Bharat

