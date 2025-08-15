Independence Day 2025 Live : लाल किल्ल्यावर डौलानं फडकला तिरंगा; रक्त आणि पाणी एकत्र वाहणार नाही, पंतप्रधानांनी ठणकावलं - INDEPENDENCE DAY 2025 LIVE

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 7:43 AM IST

Updated : August 15, 2025 at 8:05 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Independence Day 2025 PM Narendra Modi Speech Live: देशभरात आज 79 व्या स्वातंत्र्य दिनाचा मोठा जल्लोष सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज सलग 12 व्या वर्षी लाल किल्ल्यावरुन ध्वजारोहण करत आहेत. हा सोहळा नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावरुन सुरू आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याला देशभरातील अनेक मान्यवर उपस्थित आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यावर यावर्षी ऑपरेशन सिंदूरचा जलवा दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरुन देशवासियांना संबोधित करत आहेत. देशभरात आज स्वातंत्र्य दिनाचा जल्लोष सुरू आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्याला लाल किल्ला सजला आहे. या सोहळ्याची देशभरातील नागरिकांना मोठी उत्सुकता आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या सोहळ्यात मस्साजोगचे दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या कार्याची दखल घेण्यात आली आहे. त्यांच्या वतीनं उपसरपंच या सोहळ्याला गेल्या आहेत. 
PM MODI LIVEPM NARENDRA MODI SPEECH LIVEलाल किल्ल्यावर डौलानं फडकला तिरंगापंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ध्वजारोहणINDEPENDENCE DAY 2025 LIVE

