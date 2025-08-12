अंगारकी चतुर्थी निमित्त रांजणगाव श्री महागणपती मंदिरात सामूहिक अथर्वशीर्ष पठण; पाहा व्हिडिओ - ANGARKI CHATURTHI 2025

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 12, 2025 at 12:33 PM IST

1 Min Read

पुणे : अंगारकी चतुर्थी निमित्त (Angarki Chaturthi) आज रांजणगाव श्री महागणपती मंदिरात भाविकांनी दर्शनासाठी पहाटेपासूनच गर्दी केली आहे. पहाटे ५ वाजता श्री महागणपतींचा महाभिषेक करून मंदिर दर्शनासाठी खुलं करण्यात आलं. तर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं सामूहिक अथर्वशीर्ष पठण करण्यात आलं. यामध्ये श्री मंगलमूर्ती विद्याधाम, रांजणगाव गणपती शाळेचे विद्यार्थी, ग्रामस्थ तसेच अनेक भाविकांनी सहभाग घेतला होता. भाविकांच्या सोयीसाठी देवस्थान ट्रस्टतर्फे जलद दर्शन व्यवस्था, खिचडी प्रसाद, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मंदिर गाभारा आणि परिसराला फुलांची आकर्षक सजावट करण्यात आली आहे. याप्रसंगी मुख्य विश्वस्त डॉ. ओमकार देव, अध्यक्षा स्वाती पाचुंदकर पाटील, उपाध्यक्ष संदीप दौंडकर, सचिव डॉ. तुषार पाचुंदकर, खजिनदार विजय देव, चेअरमन दत्ताशेठ पाचुंदकर पाटील, व्यवस्थापक बाळासाहेब गोऱ्हे, पांडुरंग चोरगे, हिशोबणीस संतोष रणपिसे, देवस्थान कर्मचारी आणि अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

For All Latest Updates

TAGGED:

अंगारकी चतुर्थीश्री महागणपती मंदिरGANPATI ATHARVASHIRSHA PATHANसामूहिक अथर्वशीर्ष पठणANGARKI CHATURTHI 2025

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Shrimant Dagdusheth Halwai Ganpati

अंगारकी चतुर्थीनिमित्त दगडूशेठ हलवाई गणपतीच्या दर्शनासाठी मोठी गर्दी, पाहा व्हिडिओ

August 12, 2025 at 11:52 AM IST
Minister for Animal Husbandry, Environment and Climate Change Pankaja Munde

आम्ही विधानसभा निवडणुकीत युतीचा धर्म पाळला; पंकजा मुंडेंनी स्पष्टच सांगितलं

August 11, 2025 at 3:46 PM IST
Etv Bharat

श्रावण महिन्यातील तिसऱ्या श्रावण सोमवार निमित्त बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ मंदिरात दर्शनसाठी भाविकांच्या रांगा

August 11, 2025 at 2:31 PM IST
Tomato farmers in crisis

टोमॅटो शेतकरी संकटात, टोमॅटो शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान

August 11, 2025 at 11:35 AM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.