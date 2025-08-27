पुण्यातील गणपती मिरवणुकीत शंखनाद, पाहा व्हिडिओ - TAMBDI JOGESHWARI GANPATI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 27, 2025 at 6:43 PM IST

1 Min Read

पुणे (Ganesh Chaturthi 2025) : राज्यात भक्तिभावाच्या वातावरणात आज आपल्या लाडक्या गणरायाचं आगमन झालं आहे. विघ्नहर्ता आणि सुखकर्ता गणरायाच्या आगमनामुळं राज्यात उत्साहाचं वातावरण आहे. घरोघरी मोठ्या भक्तिभावाने बाप्पांच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. 'गणपती बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ती मोरया'चा जयघोषात आज मोठ्या उत्साहात पुण्यात देखील गणपती बाप्पाचं आगमन झालं आहे. पुण्यात मानाच्या पाचही गणपतीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली असून बाप्पाच्या आगमन मिरवणुकीला मोठ्या संख्येने पुणेकर सहभागी झाले होते. मानाचा दुसरा श्री तांबडी जोगेश्वरी गणपती (Tambdi Jogeshwari Ganpati) मंडळाच्या वतीनं श्रींच्या आगमन मिरवणुकीत विष्णूनाथ शंख पथक यांच्याकडून उत्कृष्ट असा शंखनाद करण्यात आला. या आगमन मिरवणुकीत ठिकठिकाणी वाजवण्यात आलेल्या शंखनादाने पुणेकरणचं लक्ष वेधून घेतलं.

For All Latest Updates

TAGGED:

श्री तांबडी जोगेश्वरी आगमन मिरवणूकTAMBDI JOGESHWARI GANPATIगणपती मिरवणुकीत शंखनादTAMBDI JOGESHWARI GANPATI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Ganeshotsav 2025

मराठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकरच्या घरी कलेचा अधिपती बाप्पा विराजमान...

August 27, 2025 at 3:24 PM IST
BULDHANA MUTTON MARKET NEWS

श्रावन संपल्यानंतर रविवारी मासे, मटणाच्या खरेदीसाठी गर्दी; चिकनचे भाव कमी, तर मटणाचे दर स्थिर

August 24, 2025 at 5:06 PM IST
Bus Fire

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या लक्झरी बसला भीषण आग; चालकाच्या तत्परतेमुळे सर्व प्रवासी सुरक्षित

August 24, 2025 at 10:22 AM IST
beed crop damage rain

बीड जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टीनं चिंतेत, भरपाईची मागणी करत केला आक्रोश, पाहा व्हिडिओ

August 22, 2025 at 6:53 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.