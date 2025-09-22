धाराशीव जिल्ह्यात पावसाचा कहर; अनेक गावांचा संपर्क तुटला, शेतीसह घरांचं मोठे नुकसान - MAHARASHTRA RAIN UPDATES

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2025 at 8:21 PM IST

Choose ETV Bharat

HEAVY RAIN IN DHARASHIVधाराशीव जिल्ह्यात पावसाचा कहरमांजरा नदीHELICOPTER RESCUE OPERATIONMAHARASHTRA RAIN UPDATES

