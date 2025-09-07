जुहू किनाऱ्यावर नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठानचा विघटन प्रकल्प; 6500 किलो निर्माल्यचं क्रशर मशिननं विघटन - JUHU BEACH GANESH VISARJAN 2025
Published : September 7, 2025 at 12:56 PM IST
मुंबई : जुहू किनाऱ्यावर डॉ. नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांच्यावतीने निर्माल्य विघटन प्रकल्प राबवण्यात आला. या प्रकल्पांतर्गत दरवर्षी गणेश विसर्जनाच्या दिवशी जमा होणाऱ्या कचऱ्यापैकी हजारो टन निर्माल्याचं विघटन केलं जातं. गणेश विसर्जनाच्या काळात मुंबईतील समुद्रकिनाऱ्यांवर हजारो टन निर्माल्य जमा होतं. या निर्माल्याचं योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या दृष्टीनं नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान गेल्या 5 वर्षांपासून एक पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवत आहे. यंदाही, प्रतिष्ठाननं जुहू किनाऱ्यावर फुलं विघटित करण्यासाठी विशेष क्रशर मशिन बसवलं आहे. या मशिनच्या साहाय्यानं फुलांचं विघटन केलं जातं आणि त्यापासून तयार झालेला भुगा कंपोस्ट खत म्हणून वापरला जातो. अशा प्रकारे निसर्गाकडून आलेलं निर्माल्य पुन्हा निसर्गालाच परत दिलं जातं.
गेल्या वर्षी केवळ जुहू किनाऱ्यावरून 237 टन कचरा गोळा करण्यात आला होता. त्यापैकी सुमारे 6500 किलो निर्माल्य वेगळं करून क्रशर मशिनद्वारे विघटित केलं गेलं, अशी माहिती प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. यंदाच्या वर्षी, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक निर्माल्य गोळा होईल आणि त्याचं योग्य विघटन होईल, अशी अपेक्षा प्रतिष्ठानकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.