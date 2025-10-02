नांदेड : सचखंड गुरुद्वारामध्ये दसरा उत्साहात साजरा; तलवार घेऊन शीखांचा प्रतिकात्मक हल्लाबोल - TAKHAT SACHKHAND SRI HAZUR SAHIB

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 8:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : सचखंड गुरुद्वारामध्ये दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. दसरानिमित्त सचखंड गुरुद्वारामध्ये सकाळपासूनच विविध धार्मिक कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं. सायंकाळी गुरुद्वारा इथं अर्दासकरून नगर कीर्तनाला सुरुवात झाली. गुरुद्वारा ते महावीर चौकापर्यंत नगर कीर्तन काढण्यात आलं. नगर कीर्तनामध्ये पंच प्यारेसाहिबान, हत्ती, घोडे, गतका पथक आणि निशान साहिब सहभागी झाले होते. महावीर चौक इथून पारंपारिक प्रतिकात्मक हल्ला (निहंग) करण्यात आला. यावेळी हातात शस्त्र घेऊन देश-विदेशातील भाविक सहभागी झाले होते. शीख धर्माचे दहावे गुरु, गुरू गोविंद सिंगजी यांनी निहंगची सुरूवात केली होती. ​यात शीख योद्धा (निहंग जत्थे) मार्शल आर्ट्स (गतका), तलवारबाजी आणि घोडेस्वारीच्या कौशल्याचं प्रदर्शन करतात. त्यामुळं याला 'सैनिकी हल्ला' किंवा 'चढाई' (हल्ला मोहल्ला) असं नाव मिळालं. ​नांदेडमधील हजूर साहिब इथं 'मोहल्ला' (सैनिकी मिरवणूक) काढली जाते. यामध्ये निहंग पारंपरिक वेशभूषेत आणि शस्त्रे घेऊन सहभागी होतात. ​हा उत्सव मोठ्या भक्तिभावानं आणि शौर्याचं प्रदर्शन करत साजरा केला जातो.

For All Latest Updates

TAGGED:

DUSSEHRA 2025 HAZUR SAHIB NANDEDSIKH TRADITIONS DUSSEHRA NANDEDDUSSEHRA SIKH RITUALS INDIANIHANG PROCESSION HAZUR SAHIBTAKHAT SACHKHAND SRI HAZUR SAHIB

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.