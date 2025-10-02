"अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ओल्या दुष्काळाची घोषणा करा"; डॉ. बाबा आढावांची मागणी - PROTEST DR BABA ADHAV

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळं शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय. तर अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करा या मागणीसाठी गुरूवारी ज्येष्ठ समाजसेवक डॉ. बाबा आढाव यांनी महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त शहरातील महात्मा गांधी पुतळ्याजवळ आंदोलन केलं. "राज्यात सरकारनं ओला दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. ओला दुष्काळ आणि सुका दुष्काळ यांच्या निकषात फरक आहे. आज मराठवाड्यातील लोक गाव सोडत आहे. अनेक गावात मोठं नुकसान झालं आहे. अस असताना फक्त सरकारी यंत्रणेवर अवलंबून राहता येणार नाही. तर त्यासाठी लोक चळवळ उभी केली पाहिजे. सरकारनं तत्काळ ओला दुष्काळ  जाहीर करत शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. सरकारनं कोणताही विचार करू नये. शेतकरी आज संकटात असून त्यांना मदतीची गरज आहे," असं डॉ. बाबा आढाव म्हणाले. 

For All Latest Updates

TAGGED:

DR BABA ADHAV WET DROUGHT PROTESTFLOOD DAMAGE FARMERS PROTESTWET VS DRY DROUGHT MAHARASHTRAFLOODS IN MAHARASHTRA OCTOBER 2025PROTEST DR BABA ADHAV

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.