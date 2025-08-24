श्रावन संपल्यानंतर रविवारी मासे, मटणाच्या खरेदीसाठी गर्दी; चिकनचे भाव कमी, तर मटणाचे दर स्थिर - BULDHANA MUTTON MARKET NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 24, 2025 at 5:06 PM IST

1 Min Read

बुलढाणा : श्रावण संपल्यानंतर रविवारी बुलढाण्यात मासे, मटन आणि चिकनच्या दुकानांवर तुंबळ गर्दी दिसून आली. श्रावणात मांसाहार टाळणाऱ्या अनेकांनी शनिवारी मांसाहार टाळला. रविवार सुट्टीचा दिवस असल्यानं सकाळपासूनच बाजारात ग्राहकांची मोठी झुंबड उडाली. मंगळवारी हरतालिका आणि बुधवारपासून गणेशोत्सवाला सुरुवात होत असल्यानं या काळात नागरिक मांसाहार टाळतात. त्यामुळं रविवार हा मांसाहारासाठी एकमेव दिवस आहे. ज्यामुळं दुकानांवर गर्दी उसळली. चिकनचे दर कमी झाले असून, सध्या 180 ते 200 रुपये प्रति किलो दराने चिकन उपलब्ध आहे. यामुळं चिकनच्या दुकानांवर नागरिकांची विशेष गर्दी आहे. मटणाचे दर मात्र स्थिर असून, 700 ते 800 रुपये प्रति किलो असा दर कायम आहे. मासे बाजारातही ताजी मासळी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकांची रेलचेल दिसली. स्थानिक मच्छी मार्केटमध्ये पापलेट, सुरमई, बांगडा यांसारख्या माशांची मागणी वाढली आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHRAVAN 2025GANESH CHATURTHI 2025CHICKEN MUTTON PRICECHICKEN MUTTON PRICE AFTER SHRAVANBULDHANA MUTTON MARKET NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Bus Fire

गणेशोत्सवानिमित्त कोकणात जाणाऱ्या लक्झरी बसला भीषण आग; चालकाच्या तत्परतेमुळे सर्व प्रवासी सुरक्षित

August 24, 2025 at 10:22 AM IST
beed crop damage rain

बीड जिल्ह्यातील शेतकरी अतिवृष्टीनं चिंतेत, भरपाईची मागणी करत केला आक्रोश, पाहा व्हिडिओ

August 22, 2025 at 6:53 PM IST
Kolhapur flood situation from the perspective of a drone picturesque

ड्रोनच्या नजरेतून कोल्हापूरची पूर परिस्थिती; नयनरम्य अन् तितकीच भयानक

August 22, 2025 at 3:06 PM IST
Buldhana crime news

पोलिसांनी तरुणांकडून जप्त केल्या तब्बल 41 तलवारी; विक्रीसाठी आणल्याचा पोलिसांना संशय

August 21, 2025 at 2:56 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.