मत चोरीविरोधात काँग्रेसचा बीडमध्ये मार्च - CONGRESS MARCH IN BEED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2025 at 9:37 PM IST

1 Min Read

बीड : काँग्रेसच्या वतीने मत चोरीच्या विरोधात बीडमध्ये कॅन्डल मार्च काढून केंद्र सरकार आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा विरोध करण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे जिल्ह्लातील अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. काँग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मत चोरीबाबत आवाज उठवला आहे. त्यांनी अनेक गंभीर आरोप निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱयांवर केले आहेत.

केंद्रामध्ये आणि राज्यामध्ये सध्या भाजपाची सत्ता आहे. या सत्तेच्या विरोधात काँग्रेसनं दंड थोपटले आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेस संविधान वाचवा असे आव्हान काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आले होते, तर आता भाजपाने मताची चोरी केली आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेसच्या वतीने बीड शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते हुतात्मा चौकापर्यंत कॅण्डल मार्च काढण्यात आला. यावेळी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राहुल सोनवणे, तालुका अध्यक्ष गणेश बजगुडे यांच्यासह जिल्ह्यातील काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते.

For All Latest Updates

TAGGED:

BEED CONGRESS PROTESTVOTE THEFT ECIबीड काँग्रेस मार्चमत चोरी आंदोलन बीडCONGRESS MARCH IN BEED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

Sai devotees in Hyderabad offer gold and silver items at Sai Baba Mandir on Independence Day

हैदराबाद येथील साईभक्तांकडून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त साईबाबांच्या चरणी सोन्या-चांदीच्या वस्तू अर्पण

August 15, 2025 at 4:31 PM IST
waterfall overflowing at Shrikshetra Rameshwar

श्रीक्षेत्र रामेश्वर येथील धबधबा ओसंडून वाहतानाचं नयनरम्य दृश्य, पाहा व्हिडीओ

August 15, 2025 at 12:10 PM IST
Worship of Ashtalakshmi step using circular flag of Mother India

'ऑपरेशन सिंदूर'च्या संकल्पनेतून वर्तुळाकार भारत मातेचा झेंडा अन् कुंकवाच्या वापरानं अष्टलक्ष्मी पावलाचं पूजन

August 15, 2025 at 10:57 AM IST
Awareness rally at Sassoon Hospital on the occasion of World Organ Donation Day

जागतिक अवयवदानानिमित्त ससून रुग्णालयात जनजागृती रॅली; ससून रुग्णालयात 13 अवयवदान तर 57 ऑर्गन डोनेशन

August 14, 2025 at 12:34 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.