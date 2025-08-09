Essay Contest 2025

"मुसाफिर हूँ यारों..." बुलढाण्याचे पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांचं वेगळंच रूप सोशल मीडियावर व्हायरल - BULDHANA SP NILESH TAMBE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 9, 2025 at 6:08 PM IST

1 Min Read

बुलढाणा : मैत्री दिनाच्या निमित्तानं बुलढाण्यात आयोजित एका खास कार्यक्रमात एक अविस्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाला. कार्यक्रमात पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांनी "मुसाफिर हूँ यारों, ना घर है ना ठिकाना" हे गाणं आपल्या सुरेल आवाजात सादर करत उपस्थितांचं मन जिंकलं.

गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच बुलढाणा जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर निलेश तांबे यांनी अवैध धंद्यांविरुद्ध जोरदार कारवाई केली. गुन्हेगारी प्रवृत्तींच्या मुसक्या आवळून कायद्याचा धाक निर्माण करत त्यांनी जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अधिक सक्षम केली आहे. मात्र, या कडक अधिकाऱ्याच्या वर्दीच्या आड दडलेलं एक हळवं, कलावंत मन नुकतंच या मैत्री दिनाच्या कार्यक्रमात दिसून आलं. कार्यक्रमाच्या दरम्यान, उपस्थितांच्या आग्रहास्तव त्यांनी गायलेलं हे गीत उपस्थित श्रोत्यांच्या मनाचा ठाव घेऊन गेलं. त्यांचा आवाज, गायकीची जाण आणि भावना व्यक्त करण्याची शैली यामुळे वातावरण भारावून गेलं होतं. हा हृदयस्पर्शी क्षण सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत असून, बुलढाणेकरांसाठी हा एक वेगळाच अनुभव ठरत आहे.  

For All Latest Updates

TAGGED:

NILESH TAMBENILESH TAMBE VIRAL VIDEOपोलीस अधीक्षक निलेश तांबेPOLICE OFFICER VIRAL VIDEOBULDHANA SP NILESH TAMBE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

raksha bandhan 2025

100 वर्षीय बहिणीनं 104 वर्षाच्या भावाला बांधली राखी, पाहा व्हिडिओ

August 10, 2025 at 1:49 PM IST
गाडे कुटुंबीयांकडून ज्ञानेश्वर माऊलींनी राखी अर्पण

रक्षाबंधनाच्या मुहूर्तावर संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींना आकर्षक चांदीची राखी वारकरी भक्ताकडून अर्पण

August 9, 2025 at 3:34 PM IST
BHARAT GOGAVALE

दिल्ली बैठकीत उद्धव ठाकरे शेवटच्या रांगेत; आता मंत्री भरत गोगावले म्हणाले...

August 9, 2025 at 12:02 PM IST
Deputy CM Ajit Pawar inspected development works in Beed

अजित पवार यांनी बीडमधील विकासकामांची केली पाहणी, कंकालेश्वर मंदिरात पूजा

August 7, 2025 at 12:19 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

'लिंगोबाचा डोंगर' 48 वर्ष पूर्ण करतोय; 'जैत रे जैत'च्या निमित्ताने पं. हृदयनाथ मंगेशकर यांची Exclusive मुलाखत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.