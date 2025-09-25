विजय वडेट्टीवारांनी आमदारांना केलं सहा महिन्यांचा पगार पूरग्रस्तांना देण्याचं आवाहन; भाजपा प्रदेशाध्यक्षांनी दिलं 'हे' उत्तर - RAVINDRA CHAVAN ON VIJAY WADETTIWAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 25, 2025 at 6:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपूर : राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टीमुळं बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एकीकडं मंत्री आणि सत्ताधारी आमदारांसह विरोधक निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची पाहणी दौरे करत आहे. तर नागरिकांना अद्याप आश्वासनांशिवाय काहीही मिळालं नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्वच आमदारांनी आणि खासदारांनी पूरग्रस्तांना मदत करण्यासाठी आपलं एक महिन्याचं संपूर्ण वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमध्ये जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दुसरीकडं काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी 6 महिन्यांचा पगार 'मुख्यमंत्री सहायता निधी'मध्ये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. यावर बोलताना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण म्हणाले "राज्यातील सर्वच आमदार श्रीमंत नाहीत. अनेक लोकप्रतिनिधी हे ग्रामीण भागातील आहेत. त्यांना प्रवास, इतर कामांसाठी पगार आणि भत्ता मिळतो. तो निधी खर्च करून ते लोकांपर्यंत जातात. त्यामुळं विजय वडेट्टीवार यांची भावना जरी चांगली असली तरी ती व्यवहार्य नाही. हे मायबाप सरकार पूरग्रस्तांची काळजी घेईल."  

For All Latest Updates

TAGGED:

विजय वडेट्टीवारVIJAY WADETTIWARMARATHWADA HEAVY RAINRAVINDRA CHAVANRAVINDRA CHAVAN ON VIJAY WADETTIWAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

गुगल क्रोममध्ये जेमिनी अपग्रेड: AI सक्षम ब्राउझिंगचा नवीन अनुभव

इंडिया एआय मिशन अंतर्गत देशभरात 500 हून अधिक डेटा लॅब्सची स्थापना - अश्विनी वैष्णव

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.