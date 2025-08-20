भाजपा आणि अजित पवार यांचे कार्यकर्ते आमनेसामने; दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांकडून एकमेकांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी - BJP AND NCP WORKERS FACE TO FACE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2025 at 7:33 PM IST

1 Min Read

पुणे - पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक येथे उभारण्यात आलेल्या एकात्मिक दुमजली उड्डाणपुलातील औंध ते शिवाजीनगर या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे हे उपस्थित राहणार आहेत. उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाच्या अगोदरच भारतीय जनता पार्टी पक्ष तसंच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते सामोरासमोर आले. यावेळी दोन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून एकमेकांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे जो दुमजली उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे. त्या उड्डाणपुलाची एकूण लांबी ही १७६३.५२ मीटर असून विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी सुरळीत व्हावी यासाठी हा उड्डाणपूल उभारण्यात आला आहे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BJP AND NCP WORKERS FACE TO FACE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

पंचगंगेला पूर

कोल्हापुरात पूरस्थिती; पंचगंगा नदीच्या पुरात मंदिरासह शेती गेली पाण्याखाली, पाहा ड्रोन व्हिडिओ

August 20, 2025 at 2:31 PM IST
Bhandardara Dam

पाणलोट परिसरात मुसळधार पाऊस; उत्तर अहिल्यानगर जिल्ह्यास वरदान समजले जाणारे भंडारदरा धरण भरले

August 20, 2025 at 1:28 PM IST
Ulhas river overflows

बदलापुरातील उल्हास नदी तुडुंब भरली, मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत

August 20, 2025 at 12:57 PM IST
Local passengers

मध्य रेल्वेची मंगळवारी वाहतूक विस्कळीत झाल्यानंतर प्रवाशांनी व्यक्त केला संताप; पाहा व्हिडिओ

August 20, 2025 at 12:12 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.