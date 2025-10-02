साईबाबा पुण्यतिथीनिमित्त 'भिक्षा झोळी' कार्यक्रम, संस्थानच्या अधिकाऱ्यांसह माजी मंत्री अन् भाविक सहभागी - SAI BABA DEATH ANNIVERSARY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 2, 2025 at 2:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

शिर्डी : साईबाबांना वंदन करत हजारो भाविकांनी आज दारोदार फिरून भिक्षा मागितली. 'भिक्षा दे माई' या बाबांच्या शैलित गळ्यात झोळी घेऊन साई संस्थानच्या अधिकाऱ्यांसह देशभरातून आलेल्या साईभक्तांनी साईबाबाच्या प्रती आपली भक्ती प्रकट केली आहे. गेल्या 107 वर्षापासून ही अखंड परंपरा आजही सुरू आहे.

श्रद्धा-सबुरीचा महामंत्र देणाऱया साईबाबांनी 15 आँक्टोबर 1918 साली दसऱयाच्या दिवशी महासमाधी घेतली. साईबाबांची जीवनशैली अत्यंत साधी, सरळ होती. पाच घरी भिक्षा मागून जे मिळलं ते अगोदर पशुप्राण्यांना आणि भुकेलेल्यांना वाटून देत असत आणि नंतरच स्वत: ग्रहण करत असत. आजही साईबाबा संस्थाननं बाबांच्या भिक्षा झोळीची परंपरा अविरतपणे सुरू ठेवलीय. भिक्षा झोळी आगमनाअगोदर महिला रांगोळीने रस्ता सजवतात, तर निषाणाची आरती करून हळद-कुंकू वाहून भिक्षेकऱयांचं स्वागत केलं जातं.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHIKSHA JHOLI SHIRDISHIRDI SAI BABA DASARA 2025शिर्डी साईबाबा पुण्यतिथीभिक्षा झोळी शिर्डीSAI BABA DEATH ANNIVERSARY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

OPPO A6 5G : 7,000mAh बॅटरी, 80W चार्जिंग, 120Hz AMOLED डिस्प्लेसह लॉंच

2025 मध्ये भारतातील 20 लाखांखालील सर्वोत्तम इलेक्ट्रिक कार्स, किफायतशीर किंमत आणि लांब रेंज

रिकाम्या पोटी आल्याचा रस पिण्याचे आरोग्यदायी फायदे!

Oppo F31 Pro plus 5G vs F31 Pro 5G : कोणता फोन आहे किफायतशीर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.