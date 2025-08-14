जागतिक अवयवदानानिमित्त ससून रुग्णालयात जनजागृती रॅली; ससून रुग्णालयात 13 अवयवदान तर 57 ऑर्गन डोनेशन - SASSOON HOSPITAL
Published : August 14, 2025 at 12:34 PM IST
पुणे: अवयवदानाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती पाहायला मिळते, मात्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात नागरिकांमध्ये गैरसमज असून, ते दूर व्हायला पाहिजेत. पुण्यातील ससून रुग्णालयात आतापर्यंत 13 अवयवदान करण्यात आलेत, तर ऑर्गन डोनेशन 57 झाले, ज्यात 34 किडनी ट्रान्सफर, तर 4 लिव्हर ट्रान्सप्लांटच्या शस्त्रक्रिया करण्यात आल्यात. अवयवदानामुळे इतर लोकांना जीवनदान मिळत असते आणि यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजे, असं आवाहन ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. यल्लप्पा जाधव यांनी केलंय. जागतिक अवयवदान दिनाच्या निमित्ताने पुण्यातील ससून रुग्णालयात डॉक्टरांच्या वतीने रॅली काढत जनजागृती करण्यात आली. यावेळी ससून रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिष्ठाता डॉ. यल्लप्पा जाधव आणि मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर उपस्थित होते. तसेच या निमित्तानं डॉक्टरांनी अवयवदानासंदर्भात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करीत अवयवदानाचं महत्त्व पटवून सांगितलंय.