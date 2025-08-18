थोरातांचा डीएनए तपासावा लागेल; आमदार अमोल खताळांची थोरातांवर टीका - AMOL KHATAL ON BALASAHEB THORAT

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 18, 2025 at 7:05 PM IST

1 Min Read

संगमनेर (अहिल्यानगर) : संगमनेर येथील घुलेवाडी येथे दोन दिवसांपूर्वी संग्रामबापू महाराज भंडारे यांच्या कीर्तन कार्यक्रमात काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी गोंधळ घालून कीर्तन बंद पाडलं आणि महाराजांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता. या घटनेच्या निषेधार्थ संगमनेर शहरातील सकल हिंदू समाजाने आमदार अमोल खताळ यांच्या नेतृत्वाखाली संगमनेर बसस्थानकासमोर रास्ता रोको आंदोलन केलं. घटनेतील आरोपींना तत्काळ अटक करून कडक कारवाई करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. भाषणावेळी, संगमनेर विधानसभा मतदारसंघाचे शिंदे शिवसेनेचे आमदार अमोल खताळ यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. ते म्हणाले, "तुमचा वारसा नेमका कोणाचा आहे. हे आम्हाला शोधावं लागलं. तुम्हाला औरंगजेबाचा फुळका का आलाय?, यासाठी तुमचा डीएनए तपासावा लागेल", अशी बोचरी टीका अमोल खताळ यांनी केली.

For All Latest Updates

TAGGED:

बाळासाहेब थोरातSANGRAM BAPU BHANDARE KIRTANअमोल खताळांची थोरातांवर जहरी टीकाAMOL KHATALAMOL KHATAL ON BALASAHEB THORAT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

संबंधित बातम्या

santosh deshmukh murder case Ujjwal Nikam dhananjay deshmukh

वाल्मिक कराडला जामीन न मिळण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद, पाहा उज्ज्वल निकम आणि धनंजय देशमुख काय म्हणाले...

August 18, 2025 at 7:24 PM IST
स्पेनच्या 111 कॅसलर्सचे भरपावसात अनोखे थर

दहीहंडी उत्सव : ठाण्यात संस्कृती युवा प्रतिष्ठानच्या उत्सवात स्पेनच्या 111 कॅसलर्सचे भरपावसात अनोखे थर

August 16, 2025 at 7:21 PM IST
congress march beed vote theft

मत चोरीविरोधात काँग्रेसचा बीडमध्ये मार्च

August 15, 2025 at 9:37 PM IST
Sai devotees in Hyderabad offer gold and silver items at Sai Baba Mandir on Independence Day

हैदराबाद येथील साईभक्तांकडून स्वातंत्र्यदिनानिमित्त साईबाबांच्या चरणी सोन्या-चांदीच्या वस्तू अर्पण

August 15, 2025 at 4:31 PM IST

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.