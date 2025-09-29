भारतात युट्यूब प्रीमियम लाइट सबस्क्रिप्शन सुरू; फक्त 89 रुपये प्रति महिना पहा जाहिरातीमुक्त व्हिडिओ
भारतात युट्यूबनं प्रीमियम लाइट सबस्क्रिप्शन योजना सुरू केलीय, फक्त 89 रुपये प्रति महिना तुम्ही आता जाहिरातमुक्त व्हिडिओ पाहू शकता.
हैदराबाद : युट्यूबनं भारतात आपल्या नवीन प्रीमियम लाइट सबस्क्रिप्शन प्लॅनची घोषणा केली आहे, ज्यामुळं लाखो वापरकर्त्यांना परवडणाऱ्या दरात जाहिरातीविरहित व्हिडिओ अनुभव मिळेल. ही सेवा गेमिंग, फॅशन, ब्युटी, बातम्या आणि इतर अनेक श्रेणींमधील बहुतांश व्हिडिओंसाठी जाहिरातींशिवाय प्लेबॅक ऑफर करेल. मात्र, संगीत, शॉर्ट्स आणि शोध परिणामांवर जाहिराती दिसू शकतात. पूर्ण युट्यूब प्रीमियम प्लॅनच्या तुलनेत ही योजना स्वस्त आहे, परंतु यात युट्यूब म्युझिक सबस्क्रिप्शनचा समावेश नाही. ही नवीन योजना भारतातील डिजिटल व्हिडिओ प्रेमींसाठी एक क्रांतिकारी पाऊल आहे, ज्यामुळं युट्यूबची सदस्यसंख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
युट्यूब प्रीमियम लाइट ही योजना मूळतः इतर देशांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झाली होती आणि आता ती भारतात विस्तारित केली गेली आहे. या प्लॅनची किंमत फक्त 89 रुपये प्रति महिना आहे, जी पूर्ण प्रीमियम प्लॅनच्या 1,490 रुपये वार्षिक किंमतीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. ही योजना स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि टीव्ही सारख्या विविध डिव्हाइसेसवर जाहिरातीविरहित अनुभव देते, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना व्यत्यय येणार नाही. मात्र, संगीत व्हिडिओ, शॉर्ट्स कंटेंट आणि ब्राउझिंगदरम्यान जाहिराती अजूनही दिसू शकतात. युट्यूबनं स्पष्ट केलं आहे की ही योजना प्रामुख्यानं व्हिडिओ स्ट्रीमिंगवर लक्ष केंद्रित करतं, तर संगीत आणि इतर वैशिष्ट्यांसाठी पूर्ण प्रीमियम प्लॅन निवडावा.
भारतातील डिजिटल बाजारपेठेत युट्यूबची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. दररोज लाखो भारतीय गेमिंग ट्युटोरियल्स, फॅशन टिप्स, ब्युटी हॅक्स आणि मनोरंजनासाठी युट्यूबकडं वळतात. जाहिरातींमुळं होणारा व्यत्यय युट्यूब वापरकर्त्यांसाठी नेहमीच त्रासदायक ठरतो. प्रीमियम लाइट ही योजना अशा वापरकर्त्यांसाठी आदर्श आहे ज्यांना फक्त व्हिडिओ प्लेबॅक जाहिरातीविरहित हवा आहे, पण संगीत किंवा ऑफलाइन डाउनलोडची गरज नाही. पूर्ण प्रीमियम प्लॅनमध्ये जाहिरातीविरहित संगीत, पार्श्वभूमीमध्ये प्ले, ऑफलाइन डाउनलोड आणि युट्यूब म्युझिक सारखी वैशिष्ट्ये मिळतात, जी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सवलतीसह उपलब्ध आहेत. प्रीमियम लाइटमुळं युट्यूबला अधिक क्रिएटर्सना महसूल मिळवून देण्यात मदत होईल, कारण ही योजना क्रिएटर्स आणि जाहिरातीदारांसाठी संतुलित आहे.
ही योजना युट्यूबच्या जागतिक धोरणाचा भाग आहे. मार्च 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या प्रीमियम लाइट प्लॅननं अमेरिका, युरोपसह इतर देशांमध्ये यश मिळवलं आहे, ज्यात $7.99 प्रति महिन्याची किंमत आहे. भारतात 89 रुपयांची किंमत ही स्थानिक आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवली गेली आहे, जी $7.99 च्या तुलनेत आणखी परवडणारी आहे. युट्यूबनं सांगितलं की, ही सेवा आगामी आठवड्यांत पूर्णपणे उपलब्ध होईल आणि युट्यूब म्युझिक व प्रीमियम सेवांच्या 125 दशलक्ष सदस्यांमध्ये ही योजना भर घालेल. भारतातील युवा वर्ग, ज्यांना बजेटमध्ये युट्यूबचा पूर्ण आनंद घ्यायचा आहे, त्यांच्यासाठी ही योजना खास आहे.
प्रीमियम लाइटच्या सुरुवातीमुळं युट्यूबच्या स्पर्धकांना धक्का बसू शकतो. नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राइम सारख्या प्लॅटफॉर्म्सना आता स्वस्त पर्यायाची स्पर्धा करावी लागेल. तसेच, भारतीय क्रिएटर्सना अधिक सबस्क्रिप्शन मिळून त्यांचं उत्पन्न वाढेल, ज्यामुळं कंटेंट क्रिएशनला चालना मिळेल. मात्र, काही वापरकर्त्यांना मर्यादित वैशिष्ट्यांमुळं अपुरे वाटू शकतं, त्यामुळं युट्यूबनं पूर्ण प्लॅनकडं अपग्रेड करण्याची सोय ठेवली आहे.
एकंदरीत, युट्यूब प्रीमियम लाइट ही योजना भारतातील डिजिटल क्रांतीला गती देणारी आहे. कमी किंमतीत जाहिरातीविरहित अनुभव मिळवण्याची ही संधी लाखो युट्यूबप्रेमींसाठी वरदान ठरेल. युट्यूबच्या या निर्णयाने भारतीय बाजारपेठेत नवीन स्पर्धा आणि नवकल्पनांचा उदय होईल, ज्यामुळं वापरकर्त्यांना फायदा होईल.
