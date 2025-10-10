यूट्यूबवर बंदी असेल्या क्रिएटर्सयाठी नवीन पायलट प्रोग्राम सुरू, पुन्हा सुरू करता येणार नविन चॅनेल
Published : October 10, 2025 at 3:05 PM IST
हैदराबाद : यूट्यूबनं गुरुवारी एका नवीन पायलट प्रोग्रामची (YouTube launches pilot program) घोषणा केली, ज्याद्वारे बंद केलेल्या यूट्यूब क्रिएटर्सना नवीन चॅनेल सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे. या प्रोग्रामद्वारे क्रिएटर्सना त्यांचा चॅनेल पुन्हा तयार करण्याची आणि यूट्यूबवर पुन्हा सक्रिय होण्याची संधी मिळेल. यूट्यूबच्या कम्युनिटी गाइडलाइन्सचं पालन न केल्यास क्रिएटर्सचे चॅनेल बंद होऊ शकते, आणि सध्या बंद झालेले चॅनेल पुनर्स्थापित करण्याची कोणतीही सुविधा नाही. परंतु या नवीन पायलट प्रोग्राममुळं पात्र क्रिएटर्सना नव्यानं चॅनेल सुरुवात करण्याची संधी मिळणार आहे. यूट्यूबनं याबाबतच्या काही अटी आणि नियमही स्पष्ट केले आहेत, ज्यामुळे क्रिएटर्सना त्यांच्या पात्रतेची माहिती मिळेल.
यूट्यूबनं आपल्या ब्लॉग पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, ज्या क्रिएटर्सचं चॅनेल कम्युनिटी गाइडलाइन्सच्या उल्लंघनामुळं बंद झाले आहेत, त्यांना नवीन चॅनेल निर्माण करण्याची संधी मिळेल. यासाठी यूट्यूब काही निकषांचा विचार करेल, जसं की क्रिएटरनं केलेलं उल्लंघन किती गंभीर किंवा सातत्यपूर्ण होते, तसंच त्यांच्या ऑन-प्लॅटफॉर्म किंवा ऑफ-प्लॅटफॉर्म वर्तनामुळं यूट्यूबला हानी पोहोचली आहे किंवा भविष्यात पोहोचण्याची शक्यता आहे का. जर क्रिएटरनं गंभीर उल्लंघन केलं असेल किंवा त्यांचं वर्तन यूट्यूबसाठी हानिकारक ठरलं असेल, तर अशा क्रिएटर्सना नवीन चॅनेलची परवानगी मिळणार नाही.
याशिवाय, ज्या क्रिएटर्सचे चॅनेल कॉपीराइट उल्लंघनामुळं किंवा क्रिएटर रिस्पॉन्सिबिलिटी धोरणांचं उल्लंघन केल्यामुळं बंद झालं आहे, ते या प्रोग्रामसाठी पात्र ठरणार नाहीत. पात्र क्रिएटर्स त्यांच्या डेस्कटॉपवरील यूट्यूब स्टुडिओमध्ये लॉग इन केल्यानंतर ‘नवीन चॅनेल निवडण्याचा’ पर्याय पाहू शकतील. जर त्यांची विनंती स्वीकारली गेली, तर ते नवीन चॅनेल तयार करू शकतील. मात्र, ज्या क्रिएटर्सनी स्वतःहून त्यांचे यूट्यूब चॅनेल किंवा गुगल खाते डिलीट केले आहे, त्यांना सध्या हा पर्याय उपलब्ध होणार नाही.
यूट्यूबनं असेही स्पष्ट केलं आहे की, चॅनेल बंद झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत क्रिएटर्स नवीन चॅनेलसाठी अर्ज करू शकणार नाहीत. तथापि, या कालावधीत ते त्यांच्या चॅनेल बंदीविरुद्ध अपील करू शकतात. नवीन चॅनेल पूर्णपणे नव्यानं सुरू होईल, त्यामुळं क्रिएटर्सना त्यांचं चॅनेल पुन्हा तयार करावं लागेल. यासाठी कम्युनिटी गाइडलाइन्सचं पालन करणारे त्यांचे पूर्वीचे व्हिडिओ ते, पुन्हाअपलोड करू शकतात. तसेच, जर नवीन चॅनेल यूट्यूब पार्टनर प्रोग्रामच्या निकषांना पूर्ण करत असेल, तर क्रिएटर्स त्यासाठी पुन्हा अर्ज करू शकतात. हा पायलट प्रोग्राम क्रिएटर्ससाठी एक नवीन संधी आहे, परंतु यासाठी यूट्यूबच्या कठोर नियमांचं पालन करणं आवश्यक आहे. यामुळं क्रिएटर्सना त्यांच्या चुकांमधून शिकण्याची आणि जबाबदारीनं कंटेट तयार करण्याची संधी मिळेल.
