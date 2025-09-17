ETV Bharat / technology

यूट्यूबनं सादर केलं नवे AI आधारित वैशिष्ट्ये; शॉर्ट्स आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी बेस्ट फीचर

यूट्यूबनं 'मेड ऑन यूट्यूब' इव्हेंटमध्ये AI-आधारित वैशिष्ट्ये सादर केलीय. ज्यात शॉर्ट्ससाठी Veo 3, पॉडकास्ट व्हिडिओ आणि लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी प्लेएबल्स सारखी वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

YouTube
यूट्यूब (Etv Bharat file Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 4:31 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : यूट्यूबनं मंगळवारी आपल्या 'मेड ऑन यूट्यूब' इव्हेंटमध्ये अनेक नव्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित वैशिष्ट्यांची घोषणा केली. अल्फाबेटच्या मालकीच्या या व्हिडिओ स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मनं यूट्यूब शॉर्ट्स निर्मात्यांना नव्या AI-सक्षम साधनाद्वारे विनामूल्य व्हिडिओ पार्श्वभूमी आणि ध्वनीसह क्लिप तयार करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. याशिवाय, यूट्यूबनं लाइव्ह स्ट्रीमिंगसाठी 'प्लेएबल्स ऑन लाइव्ह' ही नवीन सुविधा सादर केली आहे, ज्यामुळं निर्माते 75 हून अधिक गेम खेळताना त्यांच्या प्रेक्षकांशी संवाद साधू शकतील. यासोबतच, Google DeepMind सोबत भागीदारी करून यूट्यूबनं Veo 3 व्हिडिओ जनरेशन मॉडेल शॉर्ट्स आणि पॉडकास्टसाठी एकत्रित केलं आहे.

DeepMind सोबत भागीदारी
यूट्यूबनं Google DeepMind सोबत भागीदारी करून Veo 3 व्हिडिओ जनरेशन AI मॉडेल यूट्यूब शॉर्ट्समध्ये एकत्रित केलं आहे. या नव्या साधनाद्वारे निर्माते आता व्हिडिओ पार्श्वभूमी आणि ध्वनीसह 480p रिझोल्यूशनचे व्हिडिओ कमी विलंबानं (लो लेटन्सी) तयार करू शकतात. ही सुविधा सध्या अमेरिका, युनायटेड किंगडम, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमधील निर्मात्यांसाठी उपलब्ध आहे. यूट्यूब शॉर्ट्समध्ये हे वैशिष्ट्य वापरण्यासाठी निर्मात्यांना 'क्रिएट' बटणावर टॅप करून स्क्रीनच्या वरच्या उजव्या कोपऱ्यातील 'स्पार्कल आयकॉन'वर क्लिक करावं लागेल. यूट्यूबनं लवकरच ही सुविधा इतर क्षेत्रांमध्येही उपलब्ध करणार असल्याचं सांगितलं आहे.

छायाचित्रांपासून व्हिडिओ तयार
या व्यतिरिक्त, यूट्यूब शॉर्ट्स निर्माते लवकरच स्थिर छायाचित्रांपासून व्हिडिओ तयार करू शकतील, तसंच त्यांच्या व्हिडिओचं स्वरूप 'पॉप आर्ट' किंवा 'ओरिगामी' सारखे बदलू शकतील. याशिवाय, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स वापरून कॅरेक्टर, प्रॉप्स किंवा इफेक्ट्स जोडण्याची सुविधाही उपलब्ध होईल. येत्या काही महिन्यांत ही वैशिष्ट्ये हळूहळू सादर केली जातील, असं यूट्यूबनं जाहीर केलं आहे.

व्हिडिओसाठी AI टूल
यूट्यूबनं आपल्या पॉडकास्ट विभागातही Veo 3 चा समावेश केला आहे. यामुळं पॉडकास्ट निर्माते त्यांच्या पूर्ण पॉडकास्ट भागांमधून व्हिडिओ क्लिप्स आणि शॉर्ट्स तयार करू शकतील. जर निर्मात्यानं पॉडकास्टसाठी व्हिडिओ शूट केला नसेल, तर AI-सक्षम साधन ऑडिओ फाइल्स वापरून सानुकूलित व्हिडिओ तयार करेल. ही सुविधा पॉडकास्ट निर्मात्यांना त्यांचं कंटेंट अधिक आकर्षक बनवण्यास मदत करेल.

लाइव्ह स्ट्रीमिंगदरम्यान गेम खेळू शकता गेम
लाइव्ह स्ट्रीमिंगच्या क्षेत्रातही यूट्यूबनं नव्या सुविधा सादर केल्या आहेत. 'प्लेएबल्स ऑन लाइव्ह' या वैशिष्ट्याद्वारे निर्माते आता लाइव्ह स्ट्रीमिंगदरम्यान 75 हून अधिक गेम खेळू शकतील, कमाई करू शकतील आणि प्रेक्षकांशी संवाद साधू शकतील. यापूर्वी ही सुविधा केवळ प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध होती. याशिवाय, निर्माते आता व्हर्टिकल लाइव्ह स्ट्रीमिंग सुरू करू शकतील आणि AI-सक्षम साधनाद्वारे त्यांच्या लाइव्ह स्ट्रीममधून हायलाइट्स किंवा शॉर्ट्स तयार करू शकतील.

व्हिडिओ एकाधिक भाषांमध्ये डब करण्याची सुविधा
यूट्यूबनं याव्यतिरिक्त, निर्मात्यांना त्यांचे व्हिडिओ एकाधिक भाषांमध्ये डब करण्याची सुविधा लवकरच उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळं निर्मात्यांना त्यांचा प्रेक्षकवर्ग अधिक विस्तृत करता येईल. तथापि, काही यूट्यूबर्सनी असा दावा केला आहे की, AI त्यांच्या शॉर्ट्स त्यांच्या परवानगीशिवाय संपादित करत आहे, ज्यामुळे गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली आहे.

