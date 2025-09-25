शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिज लॉंच: 4के क्वचिट मिनी एलईडी पॅनल्ससह प्रगत स्मार्ट टीव्ही
शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिज जागतिक स्तरावर लॉंच झालीय. 55-75 इंच 4के पॅनल्स, 144Hz, 1700 निट्स ब्राइटनेस, गुगल टीव्हीसह प्रीमियम अनुभव मिळेल.
Published : September 25, 2025 at 1:12 PM IST
हैदराबाद : शाओमीनं बुधवारी जागतिक बाजारात त्याच्या नवीन शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिजचं अनावरण केलं, जी शाओमी 15टी सीरिजसोबतच लॉंच झाली. ही स्मार्ट टीव्ही लाइनअप 55-इंच, 65-इंच आणि 75-इंच स्क्रीन साइजमध्ये उपलब्ध आहे, जी 4के रिझोल्यूशनसह QD-मिनी एलईडी पॅनल्सनं सुसज्ज आहे. 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि 1,77 निट्स पीक ब्राइटनेससह, हे मॉडेल्स गेमिंग आणि एंटरटेनमेंटसाठी आदर्श आहेत. गुगल टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर चालणारी ही टीव्ही क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए73 प्रोसेसर आणि 3 जीबी रॅमसह येते, ज्यात संकुचित बीझेल्स आणि ड्युअल 15 वॅट स्पीकर्स (डॉलबी अॅटमॉस आणि हार्मन ऑडिओइफएक्स ट्यूनिंगसह) आहेत.
शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिजनं स्मार्ट होम एंटरटेनमेंटमध्ये क्रांती घडवली आहे. ही टीव्ही केवळ उच्च दर्जाची व्हिज्युअल क्वालिटीच देत नाही, तर अॅडव्हान्स्ड ऑडिओ आणि कनेक्टिव्हिटी फीचर्ससह वापरकर्त्यांना एक पूर्ण अनुभव देते. जागतिक बाजारात लॉंच होताच, या सीरिजने बजेट-फ्रेंडली प्रीमियम टीव्हीचा नवीन मानक ठेवला आहे. आता चला, या टीव्हीच्या किंमती, वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्सबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया....
किंमत
शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिजची किंमत स्पर्धात्मक आहे. 55-इंच मॉडेलची किंमत 699 युरो (अंदाजे 77,000 रुपये) आहे, जी मध्यम आकाराच्या कुटुंबांसाठी परफेक्ट आहे. 65-इंच मॉडेल 899 युरो (अंदाजे 93,000 रुपये) मध्ये उपलब्ध आहे, तर सर्वात मोठे 75-इंच मॉडेल 1,099 युरो (अंदाजे 1,14,400 रुपये) आहे. ही किंमत QD-मिनी एलईडी तंत्रज्ञानाच्या विचारात घेता खूपच आकर्षक आहे, ज्यामुळं शाओमीनं सॅमसंग आणि एलजीसारख्या ब्रँड्सशी स्पर्धा करण्याची तयारी दाखवली आहे. भारतातही लवकरच ही सीरिज उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे, ज्यात किंमती थोड्या कमी असू शकतात.
2026 सीरिजची वैशिष्ट्ये
शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिज तीन आकारांमध्ये – 55-इंच, 65-इंच आणि 75-इंच – उपलब्ध आहे, जी सर्व 178 डिग्री व्ह्यूइंग ॲंगलसह येते. प्रत्येक मॉडेलमध्ये 4के (2,160×3,840 पिक्सेल्स) रिझोल्यूशन आणि 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आहे, ज्यात 120 हर्ट्झ मोशन इस्टिमेशन मोशन कंपेन्सेशन (MEMC) तंत्रज्ञान आहे. हे पॅनल्स 94 टक्के DCI-P3 रंग गॅमट कव्हरेज देतात आणि कमाल 1,700 निट्स ब्राइटनेससह चमकदार इमेजेस देतात. गेम बूस्ट मोडमध्ये हे 288 हर्ट्झ पर्यंत रिफ्रेश रेट वाढवतात, जे गेमर्ससाठी खास आहे. सर्व मॉडेल्समध्ये संकुचित बीझेल्स आहेत, ज्यामुळे स्क्रीन अधिक मोठी दिसते आणि इमर्सिव्ह अनुभव मिळतो.
व्हिज्युअल आणि ऑडिओ क्वालिटीमध्ये शाओमीनं कोणताही तडजोड केला नाही. ही टीव्ही डॉलबी व्हिजन, डॉलबी अॅटमॉस, HDR10+, HLG आणि फिलमेकर मोडला सपोर्ट करते, ज्यामुळं मूव्हीज आणि शो हे थिएटरसारखे अनुभवता येतात. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, गुगल टीव्ही प्लॅटफॉर्मवर चालणारी ही सीरिज क्वाड-कोर कॉर्टेक्स-ए७३ प्रोसेसर, माली-जी52 एमसी1 जीपीयू, 3 जीबी रॅम आणि 32 जीबी स्टोरेजसह स्मूथ परफॉर्मन्स देते. ऑडिओ सिस्टममध्ये ड्युअल 15 वॅट स्पीकर्स आहेत, जी डॉलबी अॅटमॉस आणि हार्मन ऑडिओइफएक्स ट्यूनिंगसह सराउंड साउंड देतात.
गेमिंग आणि कनेक्टिव्हिटी फीचर्सही उत्तम आहेत. ऑटो लो लेटन्सी मोड (ALLM), व्हेरिएबल रिफ्रेश रेट (VRR) आणि ईARC (डॉलबी अॅटमॉस पासथ्रू) सपोर्टमुळे हे टीव्ही गेमिंग कन्सोल्ससाठी परफेक्ट आहेत. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये ब्लूटूथ 5.2, वाय-फाय 6 आणि ड्युअल-बँड वाय-फायचा समावेश आहे. पोर्ट्समध्ये तीन HDMI 2.1, दोन USB, इथरनेट, ऑप्टिकल डिजिटल ऑडिओ आउट, 3.5 एमएम अॅडिओ जॅक आणि CI+ स्लॉट आहेत. गुगल असिस्टंटद्वारे व्हॉईस कमांड्सनं नियंत्रण करता येते, तर गुगल कास्ट, ॲपल एअरप्ले आणि मिराकास्ट फीचर्समुळे फोन किंवा टॅबलेटमधून कंटेंट कास्ट करणे सोपे आहे. डिझाइनच्या बाबतीत, बेससह 75-इंच मॉडेलचं डायमेंशन्स 1667×351×1030 एमएम आहेत, 65-इंचचे 1444×330×902एमएम आणि 55-इंचचे 1255×330×780एमएम. ही टीव्ही हलकी आणि वॉल-माउंटेबल आहेत, ज्यामुळे घरातील डेकोरशी मिळतील.
शाओमी टीव्ही एस प्रो मिनी एलईडी 2026 सीरिजने प्रीमियम फीचर्स सामान्य माणसापर्यंत पोहोचवले आहेत. ही टीव्ही नेटफ्लिक्स, अमेझॉन प्राईम आणि यूट्यूबसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर उत्तम काम करते, आणि अपडेट्सद्वारे भविष्यातील सुधारणा मिळतील. जागतिक लॉंचनंतर, ही सीरिज भारतातही लवकर उपलब्ध होईल, ज्यामुळं एंटरटेनमेंट प्रेमींना बजेटमध्ये हाय-एंड अनुभव मिळेल.
हे वाचलंत का :
- स्नॅपड्रॅगॉन समिटमध्ये स्नॅपड्रॅगॉन 8 एलीट जेन 5 चिपसेटची घोषणा
- शाओमी 15टी आणि 15टी प्रो लॉंच : डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आणि 9400+ चिपसेटसह प्रगत फीचर्स
विवो V60 लाइट 5G लाँच : 6,500mAh बॅटरी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7360 टर्बो SoC सह
Conclusion: