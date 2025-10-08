शाओमी इंडियानं प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स केलं सुरू, ग्राहक अनुभवात सुधारणा
शाओमी इंडियानं 10 प्रमुख शहरांमध्ये प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स (Xiaomi Premium Service Centre) सुरू केले.
Published : October 8, 2025 at 10:38 AM IST
हैदराबाद : शाओमी इंडियानं (Xiaomi) भारतातील ग्राहक सेवा आणि मालकी अनुभव सुधारण्यासाठी 10 प्रमुख शहरांमध्ये प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स सुरू (Xiaomi Premium Service Centre) करण्याची घोषणा केली आहे. बेंगलुरू, हैदराबाद, कोची, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, जयपूर, मुंबई, पुणे आणि अहमदाबाद येथे ही केंद्रे उघडली जाणार आहेत. यापैकी बेंगलुरू, हैदराबाद आणि कोची येथील पहिली तीन केंद्रे कार्यरत झाली असून, उर्वरित सात केंद्रे लवकरच सुरू होणार आहेत. शाओमीनं देशभरातील प्रत्येक पिन कोड व्यापणाऱ्या आपल्या विद्यमान सेवा नेटवर्कला पूरक म्हणून 100 प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स उभारण्याची योजना आखली आहे.
Introducing @XiaomiIndia 's new Premium Service Centres. Service x Experience.— Sandeep Sarma (@sandeep9sarma) October 7, 2025
⚡ 95%+ repairs within 24 hrs
📱 Backup phone if it takes longer than 2 hrs
♻️ Paperless
✨ Explore & buy Xiaomi devices under one roof#XiaomiCare #XiaomiPremiumServiceCentre pic.twitter.com/ckljxF4MLj
शाओमी प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स
शाओमी इंडियानं (Xiaomi) आपल्या ग्राहकांना उत्तम दर्जाची सेवा देण्यासाठी शाओमी प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स (Xiaomi Premium Service Centre) उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या केंद्रांमुळं ग्राहक अनुभवात लक्षणीय सुधारणा होईल, असं कंपनीनं म्हटलं आहे. ही केंद्रे 95% दुरुस्ती 24 तासांत पूर्ण करण्याचं लक्ष्य ठेवतात, जी सध्याच्या 89% पेक्षा जास्त आहे. यासाठी प्रगत डायग्नोस्टिक साधनं, संरचित गुणवत्ता तपासणी आणि पुरेशा सुट्या भागांचा वापर केला जाईल. काउंटरपॉईंट रिसर्चच्या सर्वेक्षणानुसार, शाओमी हा सर्वात जलद सेवा देणाऱ्या ब्रँड्सपैकी एक आहे, जिथं 52% ग्राहकांच्या समस्यांचं निराकरण चार तासांत केलं जातं. दोन तासांपेक्षा जास्त वेळ लागणाऱ्या दुरुस्तीसाठी ग्राहकांना स्टँडबाय डिव्हाइसेस उपलब्ध करून देण्यात येतील.
या केंद्रांमध्ये इंग्रजी, हिंदी आणि स्थानिक भाषांमध्ये संवाद साधणारे ग्राहक संबंध व्यवस्थापक असतील. तसंच, शाओमीच्या नवीनतम तंत्रज्ञानात प्रशिक्षित प्रमाणित तंत्रज्ञ आणि नियमित कौशल्य विकास कार्यक्रमांचा समावेश आहे. लिंग समावेशकतेच्या उद्देशानं महिलांना तंत्रज्ञ म्हणून रोजगार आणि समर्थन दिलं जाईल. ही केंद्रे केवळ दुरुस्ती सुविधा नसून अनुभव केंद्र म्हणूनही कार्य करतील. ग्राहक येथे शाओमी उत्पादनं पाहू आणि खरेदी करू शकतील, कागदरहित प्रक्रियांचा वापर करून पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लावू शकतील आणि समुदाय उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतील. दर बुधवारी आयोजित ‘शाओमी डेज’ मध्ये मोफत सॉफ्टवेअर अपडेट्स, निवडक सवलती आणि सेवा-संबंधित ऑफर्स उपलब्ध असतील. शाओमी इंडियाचे सीईओ सुधिन माथुर म्हणाले, “शाओमीचं ध्येय केवळ उत्पादनं बनवणे नसून ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध प्रस्थापित करणे आहे. ही प्रीमियम सर्व्हिस सेंटर्स भारतातील ग्राहक अनुभवाचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि आमच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेचं प्रतीक बनतील.”
