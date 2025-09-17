Xiaomi 15T मालिका 24 सप्टेंबरला होणार लॉंच, बेस मॉडेलच्या वैशिष्ट्यांचा खुलासा
Xiaomi 15T मालिका 25 सप्टेंबर 2025 रोजी जागतिक स्तरावर लाँच होणार आहे. Xiaomi 15T मध्ये MediaTek Dimensity 8400 Ultra, 120Hz AMOLED आणि 5,500mAh बॅटरी असेल.
हैदराबाद : Xiaomi 15T मालिका 24 सप्टेंबर 2025 रोजी जागतिक स्तरावर लाँच होणार आहे. या मालिकेत Xiaomi 15T आणि Xiaomi 15T Pro असे दोन मॉडेल्स समाविष्ट असतील. लाँचपूर्वी, टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी X वर बेस मॉडेल Xiaomi 15T च्या वैशिष्ट्यांबाबत माहिती शेअर केली आहे. या फोनमध्ये MediaTek Dimensity 8400 Ultra चिपसेट, 120Hz AMOLED डिस्प्ले आणि 5,500mAh बॅटरी असण्याची शक्यता आहे. चला, या फोनच्या अपेक्षित वैशिष्ट्यांबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
Xiaomi 15T
Xiaomi 15T मध्ये 6.83-इंच AMOLED स्क्रीन असेल, ज्याची रिफ्रेश रेट 120Hz असेल आणि यात डोळ्यांचं संरक्षण करणारं तंत्रज्ञान असेल. यात Leica-ब्रँडेड रिअर कॅमेरा सिस्टीम असेल, ज्यामध्ये Leica Summilux ऑप्टिकल लेन्सचा समावेश आहे. फोन MediaTek Dimensity 8400 Ultra चिपसेटद्वारे चालणार असून, याच चिपसेटचा वापर Poco X7 Pro 5G मध्ये जानेवारी 2025 मध्ये झाला होता. हा फोन HyperOS वर चालेल, परंतु तो नवीन HyperOS 3 (Android 16 आधारित) सह येईल की नाही हे स्पष्ट नाही.
5,500mAh बॅटरी
Xiaomi 15T मध्ये 5,500mAh बॅटरी असून ती 67W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करेल. Geekbench वर मॉडेल क्रमांक 25069PTEBG असलेला फोन दिसला, जो Xiaomi 15T असण्याची शक्यता आहे. यात ऑक्टा-कोर चिपसेट आहे, ज्यामध्ये 3.25GHz प्राइम कोर, तीन 3.00GHz परफॉर्मन्स कोर आणि चार 2.10GHz एफिशियन्सी कोर आहेत. Geekbench AI चाचण्यांमध्ये यानं सिंगल-प्रिसिजनमध्ये 1,336, हाफ-प्रिसिजनमध्ये 1,356 आणि क्वांटाइज्ड चाचणीत 1,974 गुण मिळवले. फोन Android 15 आणि 12GB RAM सह येईल.
किंमत आणि स्टोरेज
Xiaomi 15T ची किंमत EUR 649 (अंदाजे 66,000 रुपये) असू शकते, आणि तो 12GB RAM + 256GB स्टोरेजच्या एकमेव व्हेरियंटमध्ये येईल. Xiaomi 15T आणि 15T Pro मध्ये चार्जिंग स्पीड आणि चिपसेट वगळता समान वैशिष्ट्ये असतील.
