शाओमी 15टी आणि 15टी प्रो लॉंच : डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आणि 9400+ चिपसेटसह प्रगत फीचर्स

शाओमीनं 15टी आणि 15टी प्रो स्मार्टफोन्स जागतिक बाजारात लॉंच केले. डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा व 9400+ चिपसेट्स, लायका कॅमेरा, 5500mAh बॅटरीसह जाणून घ्या किंमत...

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2025 at 9:48 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद : शाओमीनं जागतिक बाजारात आपली नवीन 15टी मालिका लॉंच केली आहे. यात स्टँडर्ड शाओमी 15टी आणि प्रीमियम शाओमी 15टी प्रो यांचा समावेश आहे. ही मालिका हायपरओएस 2 सोबत येत असली तरी, ऑक्टोबर 2025 पासून हायपरओएस 3 अपडेटची सुरुवात होईल, ज्यामुळं युजर्सना प्रगत सॉफ्टवेअर अनुभव मिळेल. डायमेंसिटी 8400 अल्ट्रा आणि 9400+ चिपसेट्स, लायका कॅमेरा सिस्टम आणि 5500mAh बॅटरी यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह ही मालिका बजेट आणि प्रीमियम स्मार्टफोनप्रेमींसाठी परफेक्ट आहे. किंमत £459 (54,761.68 भारतीय किंमत) पासून सुरू होत असून, विविध स्टोरेज व्हेरिएंट उपलब्ध आहेत.

वैशिष्ट्ये
शाओमी 15टी मालिकेनं टी-सीरिजमधील सर्वात मोठा डिस्प्ले आणला आहे. दोन्ही मॉडेल्समध्ये 6.83-इंच 1.5के एमोलेड पॅनल आहे, ज्याची पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स आहे. प्रो मॉडेलमध्ये 1.5मिमी अल्ट्रा-नॅरो बीझल्स, 144Hz रिफ्रेश रेट आणि प्रगत आय केअर फीचर्स आहेत, तर स्टँडर्ड मॉडेलमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 3840Hz PWM डिमिंग आहे. दोन्हीमध्ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7आय प्रोटेक्शन आणि आयपी68वॉटर-डस्ट रेझिस्टन्स आहे. टीयूव्ही राइनलँड सर्टिफिकेशनमुळं लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री आणि सर्कॅडियन फ्रेंडली डिस्प्ले अनुभव मिळतो.

डायमेंसिटी 9400+ प्रोसेसर
परफॉर्मन्सबाबत बोलायचं झालं तर, शाओमी 15टी प्रो डायमेंसिटी 9400+ (3nm, 3.73GHz पर्यंत) चिपसेटनं युक्त आहे, ज्यात इमॉर्टालिस-जी925 एमसी12 जीपीयू आणि एनपीयू890 आहे. स्टँडर्ड 15टी मध्ये डायमेंसिटी 8400 -उल्ट्रा (4nm, 3.25GHz पर्यंत), माली-जी720जीपीयू आणि एनपीयू880 आहे. दोन्हीमध्ये एलपीडीडीआर5 एक्स रॅम आणि युएफएस 4.1 स्टोरेज, तसंच शाओमी 3डी आयस्लूप कूलिंग सिस्टम आहे, ज्यामुळं थर्मल मॅनेजमेंट सुधारतं. 12+256जीबी, 12+512जीबी (प्रोमध्ये 12+1टीबीही) कॉन्फिगरेशन्स उपलब्ध आहेत.

कॅमेरा
दोन्हीमध्ये 50एमपी लायका समिलक्स मुख्य कॅमेरा आहे, ओआयएससह. 15टी मध्ये 50एमपी टेलिफोटो (46mm), 12एमपी अल्ट्रा-वाइड (120°) आणि 32एमपी फ्रंट कॅमेरा आहे. प्रो मॉडेलमध्ये लाइट फ्यूजन 900 सेन्सरसह 50मपी 5x प्रो टेलिफोटो (115) आहे, ज्यामुळे डायनॅमिक रेंज वाढते. व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये प्रो 8के@30म्स, 4के@120रेस स्लो मोशन आणि 4के@60 फ्रेम्स 10-बिट लॉगसह येतो, तर स्टँडर्ड 4के@30/60फ्रेम्स एचडीआर10+ देते. लायका स्ट्रीट फोटोग्राफी, मास्टर पोर्ट्रेट आणि शाओमी एआयएसपी 2.0सारखी फीचर्स आहेत.

कनेक्टिव्हिटी
कनेक्टिव्हिटीमध्ये शाओमी ॲस्ट्रल कम्युनिकेशन आहे. यात नेटवर्कशिवाय डिव्हाईस-टू-डिव्हाईस व्हॉइस कॉल्स (प्रोमध्ये 1.9किमी पर्यंत) ऑफलाइन कम्युनिकेशनचा समावेश आहे. सर्ज टी1एस ट्यूनर आणि सुपर अँटेना ॲरे यामुळे स्थिर कनेक्शन मिळतं. प्रोमध्ये वाय-फाय 7 आणि ड्युअल-ब्लूटूथ 6.0 आहे, तर स्टँडर्डमध्ये वाय-फाय 6ई. दोन्हीमध्ये एनएफसी, ड्युअल सिम (नॅनो+ईसिम) आणि 5जी बँड्स आहेत.

बॅटरी
दोन्हीमध्ये बॅटरी 5500mAh आहे, प्रोमध्ये 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस हायपरचार्ज, तर 15टी मध्ये 67W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे. डिझाइनमध्ये युनिफाइड ग्लास फायबर बॅक आणि फ्लॅट फ्रेम आहे.

प्रगत फीचर्स आणि वैशिष्ट्ये

SpecXiaomi 15TXiaomi 15T Pro
Design163.2×78.0×7.50mm, 194g Colours: Black, Gray, Rose Gold IP68162.7×77.9×7.96mm, 210g Colours: Black, Gray, Mocha Gold IP68
Display6.83″ AMOLED, 120Hz, 2772×1280, 447ppi 3200 nits, 480Hz touch, HDR10+, Dolby Vision® Gorilla Glass 7i, 3840Hz PWM dimming TÜV Rheinland (Low Blue Light HW, Flicker Free, Circadian Friendly)6.83″ AMOLED, 144Hz, 2772×1280, 447ppi 3200 nits, 480Hz touch, HDR10+, Dolby Vision® Gorilla Glass 7i, DC dimming TÜV Rheinland (same as 15T)
PerformanceDimensity 8400-Ultra (4nm, up to 3.25GHz) GPU: Mali-G720, NPU880 LPDDR5X + UFS 4.1 12+256GB / 12+512GB Xiaomi HyperOS, 3D IceLoop cooling, Offline CommunicationDimensity 9400+ (3nm, up to 3.73GHz) GPU: Immortalis-G925 MC12, NPU890 LPDDR5X + UFS 4.1 12+256GB / 12+512GB / 12+1TB Xiaomi HyperOS, 3D IceLoop cooling, Offline Communication
Rear Cameras50MP main, f/1.7, OIS, Light Fusion 800, 2.0µm (23mm) 50MP tele, f/1.9 (46mm) 12MP ultra-wide, f/2.2, 120° (15mm)50MP main, f/1.62, OIS, Light Fusion 900, 2.4µm (23mm) 50MP super tele, f/3.0, OIS (115mm) 12MP ultra-wide, f/2.2, 120° (15mm)
Front Camera32MP, f/2.2, 90° FOV (21mm)32MP, f/2.2, 90° FOV (21mm)
Camera FeaturesLeica street photography, Master Portrait, Xiaomi AISP 2.0, AI Creativity AssistantSame as 15T
Video4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps HDR10+, LUT parameters8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps HDR10+, LUT parameters
Battery & Charging5500mAh, 67W wired5500mAh, 90W wired, 50W wireless
AudioDual speakers, Dolby Atmos®, Hi-Res (wired/wireless)Dual speakers + 3-mic array, Dolby Atmos®, Hi-Res (wired/wireless)
ConnectivityWi-Fi 6E, BT 6.0, NFC Dual SIM (nano+nano / nano+eSIM / eSIM+eSIM) Bands: GSM 2/3/5/8; WCDMA B1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD B1-5/7/8/12/13/17-20/26/28/32/66/71; LTE TDD B38/40/41/42/48; 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78; NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78Wi-Fi 7, BT 6.0 (Dual-BT), NFC Dual SIM (same as 15T) Bands: GSM 2/3/5/8; WCDMA B1/2/4/5/6/8/19; LTE FDD B1-5/7/8/12/13/17-20/25/26/28/32/66/71; LTE TDD B38/39/40/41/42/48; 5G SA n1/2/3/5/7/8/12/20/25/26/28/38/40/41/48/66/71/75/77/78; NSA n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/75/77/78

किंमत आणि उपलब्धता
शाओमी 15टी (12+256/512जीबी) £549 पासून सुरु होते. प्रो (12+256जीबी) £649, (12+512जीबी) £699, (12+1टीबी) £799. जागतिक बाजारात उपलब्ध, इंडियात लवकर येण्याची शक्यता.

