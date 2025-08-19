ETV Bharat / technology

जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 : Android आणि iPhone साठी सर्वोत्तम कॅमेरा आणि फोटो ॲप - WORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

जागतिक छायाचित्रण दिन 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. आज आपण छायाचित्रणाचीसाठी बेस्ट फोटो ॲपची माहिती घेऊया...

World Photography Day 2025
जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 (Canva)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 2:50 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद : जागतिक छायाचित्रण दिन हा छायाचित्रणाची कला, विज्ञान आणि इतिहास यांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. छायाचित्रण ही प्रकाशाला कॅमेराद्वारे डिजिटल सेन्सर किंवा फिल्मच्या साहाय्यानं प्रतिमा तयार करण्याची कला आहे.

World Photography Day 2025
जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 (Ruta Kalmankar X Account)

1839 मधील डागेरोटाइप शोध
जागतिक छायाचित्रण दिन 19 ऑगस्ट रोजी साजरा होतो, छायाचित्रणाची कला, 1839 मधील डागेरोटाइप शोधाची आठवण म्हणून या दिनाला महत्व आहे. जागतिक छायाचित्रण दिन दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस छायाचित्रणाची कला, विज्ञान आणि सामाजिक प्रभाव यांचा सन्मान करतो. 1839 मध्ये डागेरोटाइप या छायाचित्रणाच्या प्रारंभिक स्वरूपाच्या शोधाचे स्मरण या दिवशी केले जातं. जगभरातील लोक या दिवशी क्षण टिपण्याची आणि प्रतिमांद्वारे कथा सांगण्याची आपली आवड व्यक्त करतात. छायाचित्रणामुळं क्षण जपले जातात, आठवणी संग्रहित होतात आणि भावना व्यक्त होतात. हा कला प्रकार संस्कृती आणि पिढ्यांना जोडतो. व्यावसायिकांपासून ते छंद जोपासणाऱ्यांपर्यंत, सर्वांना छायाचित्रणाची आवड असते. जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 ची थीम आहे "माझे आवडते छायाचित्र". या बातमीत आपण जागतिक छायाचित्रण दिनाचा इतिहास, त्याचं महत्त्व याचा आढावा घेऊया.

World Photography Day 2025
जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 (Ruta Kalmankar X Account)

इतिहास

1826 मध्ये जोसेफ निसेफोर नीप्स यांनी पहिलं स्थायी छायाचित्र तयार केलं होतं, परंतु त्याची प्रक्रिया जटिल आणि दीर्घ होती. त्यानंतर, त्यांचे सहकारी लुई दागेरे यांनी डागेरोटाइप नावाची अधिक व्यावहारिक पद्धत विकसित केली. 19 ऑगस्ट 1839 रोजी, फ्रेंच अकादमी ऑफ सायन्सेसनं ही प्रक्रिया जगासमोर जाहीर केली. यामुळं छायाचित्रणाचा वापर सर्वसामान्यांसाठी सुलभ झाला आणि प्रतिमांची क्रांती सुरू झाली. जागतिक छायाचित्रण दिनाची अधिकृत सुरुवात 2010 मध्ये झाली.

  • सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा आणि फोटो ॲप

1839 मध्ये लुई दागेरे यांनी विकसित केलेल्या डागेरोटाइप प्रक्रियेच्या स्मरणार्थ छायाचित्रण दिन साजरा केला जातो, ज्याची फ्रेंच सरकारनं 19 ऑगस्ट 1839 रोजी घोषणा केली होती. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळं प्रत्येकाकांच्या हातात स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये कॅमेरा आहे. यामुळं वापरकर्ते अविस्मरणीय क्षण टिपू शकतात आणि आयुष्यभरासाठी जतन करू शकतात. चला, Android (Google Play Store) आणि iPhone (Apple App Store) साठी उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा आणि फोटो ॲपबद्दल जाणून घेऊया, ज्यामुळं तुमचे मोबाइल छायाचित्रण अधिक उत्कृष्ट होईल.

  • Android साठी सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा ॲप

Open Camera
हे एक मुक्त स्रोत कॅमेरा ॲप आहे, जे Android डिव्हाइससाठी अनेक वैशिष्ट्ये ऑफर करतं. यात मॅन्युअल कॅमेरा नियंत्र, विविध फोटो आणि व्हिडिओ मोड्स आणि रिमोट कंट्रोल पर्याय उपलब्ध आहेत. Play Store मध्ये याला 4.0 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Candy Camera AI
हे ब्यूटी फिल्टर्स,आणि AI-आधारित वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध ॲप आहे. स्टुडिओ SJ नं विकसित केलेले हे ॲप, AI Fortune & Beauty Cam नावानंही ओळखलं जातं. Play Store मध्ये याला 4.2 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Camera 360
हे विविध फिल्टर्स, इफेक्ट्स आणि संपादन साधनांसाठी प्रसिद्ध आहे. यात मॅजिक स्काय इफेक्ट्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. Play Store मध्ये याला 4.1 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Camera FV-5 Lite
हे Android साठी एक व्यावसायिक-स्तरीय कॅमेरा ॲप आहे, जे DSLR-सारखी मॅन्युअल नियंत्रणं प्रदान करतं. यात रिअल-टाइम एक्सपोजर टाइम, अपर्चर आणि ब्रॅकेटिंग सेटिंग्ज दर्शविणारी DSLR-सारखी व्ह्यूफाइंडर डिस्प्ले आहे. Play Store मध्ये याला 3.7 रेटिंग आहे आणि 10 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

  • Android साठी सर्वोत्तम मोफत फोटो संपादन ॲप

VSCO
हे मोबाइल आणि वेब ॲप आहे, जे प्रामुख्याने फोटो आणि व्हिडिओ संपादनासाठी प्रीसेट्स ऑफर करतं. Play Store मध्ये याला 4.0 रेटिंग असून याचे 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Picsart
हे एक डिजिटल क्रिएशन प्लॅटफॉर्म आहे, जे फोटो आणि व्हिडिओ संपादन, कोलाज बनवणे आणि ग्राफिक डिझाइनसाठी विविध साधने प्रदान करतं. Play Store मध्ये याला 4.2 रेटिंग आहे आणि 1 अब्जाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Pixlr
हे फोटो संपादन आणि ग्राफिक डिझाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जे मोबाइल आणि डेस्कटॉपवर उपलब्ध आहे. यात AI-आधारित संपादन क्षमता आहेत. Play Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Canva
हा मोबाइल आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असलेला एक मोफत ऑनलाइन डिझाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जे नवशिक्या आणि अनुभवी वापरकर्त्यांसाठी ग्राफिक डिझाइन सुलभ करतो. Play Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे आणि 500 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Afterlight
हे मोबाइल फोटो संपादन ॲप आहे, जे विविध फिल्टर्स, फिल्म-प्रेरित इफेक्ट्स आणि अचूक संपादन साधनं प्रदान करतं. Play Store मध्ये याला 3.7 रेटिंग आहे आणि 10 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

  • iPhone (iOS) साठी सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा ॲप

Camera+
हे एक लोकप्रिय फोटो आणि संपादन ॲप आहे, जे विविध वैशिष्ट्ये ऑफर करतं. यात मॅन्युअल नियंत्रणे, शूटिंग मोड्स आणि संपादन साधनं समाविष्ट आहेत. App Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे.

Pro Camera by Moment
हे एक मॅन्युअल कॅमेरा ॲप आहे, जे पूर्ण सर्जनशील नियंत्रण आणि व्यावसायिक-स्तरीय कामगिरी प्रदान करतं. यात एक्सपोजर नियंत्रणे, अचूक फोकस, समृद्ध रंग आणि बरेच काही आहे. App Store मध्ये याला 4.6 रेटिंग आहे.

ProCamera
हे iPhone साठी एक व्यावसायिक-स्तरीय कॅमेरा ॲप आहे, जे मोबाइल छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी सुधारण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. यात मॅन्युअल नियंत्रणं, ProRAW सपोर्ट, प्रगत संपादन साधनं आणि बरेच काही आहे. App Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे.

  • iPhone (iOS) साठी सर्वोत्तम मोफत फोटो संपादन ॲप

Adobe Photoshop
हे एक मोफत मोबाइल ॲप आहे, जे डेस्कटॉप आवृत्तीतील अनेक प्रमुख फोटो संपादन आणि ग्राफिक डिझाइन वैशिष्ट्ये मोबाइल डिव्हाइसवर आणते. यात प्रतिमा संपादन, डिझाइन तयार करणे आणि डिव्हाइसवर सहयोग करण्याची सुविधा आहे. App Store मध्ये याला 4.4 रेटिंग आहे.

Adobe Lightroom
हे एक शक्तिशाली, क्लाउड-आधारित फोटो आणि व्हिडिओ संपादन ॲप आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर फोटो संपादन, आयोजन आणि शेअर करण्याची सुविधा देतं. App Store मध्ये याला 4.8 रेटिंग आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन
  2. लाँच होण्यापूर्वी भारतात Realme P4 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन जाहीर
  3. हॉनर X7c 5G स्मार्टफोन भारतात फक्त 14,999 रुपयात लॉंच, 20 ऑगस्टपासून Amazon वर उपलब्ध

हैदराबाद : जागतिक छायाचित्रण दिन हा छायाचित्रणाची कला, विज्ञान आणि इतिहास यांचा सन्मान करण्यासाठी दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. छायाचित्रण ही प्रकाशाला कॅमेराद्वारे डिजिटल सेन्सर किंवा फिल्मच्या साहाय्यानं प्रतिमा तयार करण्याची कला आहे.

World Photography Day 2025
जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 (Ruta Kalmankar X Account)

1839 मधील डागेरोटाइप शोध
जागतिक छायाचित्रण दिन 19 ऑगस्ट रोजी साजरा होतो, छायाचित्रणाची कला, 1839 मधील डागेरोटाइप शोधाची आठवण म्हणून या दिनाला महत्व आहे. जागतिक छायाचित्रण दिन दरवर्षी 19 ऑगस्ट रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस छायाचित्रणाची कला, विज्ञान आणि सामाजिक प्रभाव यांचा सन्मान करतो. 1839 मध्ये डागेरोटाइप या छायाचित्रणाच्या प्रारंभिक स्वरूपाच्या शोधाचे स्मरण या दिवशी केले जातं. जगभरातील लोक या दिवशी क्षण टिपण्याची आणि प्रतिमांद्वारे कथा सांगण्याची आपली आवड व्यक्त करतात. छायाचित्रणामुळं क्षण जपले जातात, आठवणी संग्रहित होतात आणि भावना व्यक्त होतात. हा कला प्रकार संस्कृती आणि पिढ्यांना जोडतो. व्यावसायिकांपासून ते छंद जोपासणाऱ्यांपर्यंत, सर्वांना छायाचित्रणाची आवड असते. जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 ची थीम आहे "माझे आवडते छायाचित्र". या बातमीत आपण जागतिक छायाचित्रण दिनाचा इतिहास, त्याचं महत्त्व याचा आढावा घेऊया.

World Photography Day 2025
जागतिक छायाचित्रण दिन 2025 (Ruta Kalmankar X Account)

इतिहास

1826 मध्ये जोसेफ निसेफोर नीप्स यांनी पहिलं स्थायी छायाचित्र तयार केलं होतं, परंतु त्याची प्रक्रिया जटिल आणि दीर्घ होती. त्यानंतर, त्यांचे सहकारी लुई दागेरे यांनी डागेरोटाइप नावाची अधिक व्यावहारिक पद्धत विकसित केली. 19 ऑगस्ट 1839 रोजी, फ्रेंच अकादमी ऑफ सायन्सेसनं ही प्रक्रिया जगासमोर जाहीर केली. यामुळं छायाचित्रणाचा वापर सर्वसामान्यांसाठी सुलभ झाला आणि प्रतिमांची क्रांती सुरू झाली. जागतिक छायाचित्रण दिनाची अधिकृत सुरुवात 2010 मध्ये झाली.

  • सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा आणि फोटो ॲप

1839 मध्ये लुई दागेरे यांनी विकसित केलेल्या डागेरोटाइप प्रक्रियेच्या स्मरणार्थ छायाचित्रण दिन साजरा केला जातो, ज्याची फ्रेंच सरकारनं 19 ऑगस्ट 1839 रोजी घोषणा केली होती. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळं प्रत्येकाकांच्या हातात स्मार्टफोन आहे, ज्यामध्ये कॅमेरा आहे. यामुळं वापरकर्ते अविस्मरणीय क्षण टिपू शकतात आणि आयुष्यभरासाठी जतन करू शकतात. चला, Android (Google Play Store) आणि iPhone (Apple App Store) साठी उपलब्ध असलेल्या सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा आणि फोटो ॲपबद्दल जाणून घेऊया, ज्यामुळं तुमचे मोबाइल छायाचित्रण अधिक उत्कृष्ट होईल.

  • Android साठी सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा ॲप

Open Camera
हे एक मुक्त स्रोत कॅमेरा ॲप आहे, जे Android डिव्हाइससाठी अनेक वैशिष्ट्ये ऑफर करतं. यात मॅन्युअल कॅमेरा नियंत्र, विविध फोटो आणि व्हिडिओ मोड्स आणि रिमोट कंट्रोल पर्याय उपलब्ध आहेत. Play Store मध्ये याला 4.0 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Candy Camera AI
हे ब्यूटी फिल्टर्स,आणि AI-आधारित वैशिष्ट्यांसाठी प्रसिद्ध ॲप आहे. स्टुडिओ SJ नं विकसित केलेले हे ॲप, AI Fortune & Beauty Cam नावानंही ओळखलं जातं. Play Store मध्ये याला 4.2 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Camera 360
हे विविध फिल्टर्स, इफेक्ट्स आणि संपादन साधनांसाठी प्रसिद्ध आहे. यात मॅजिक स्काय इफेक्ट्स यासारखी वैशिष्ट्ये आहेत. Play Store मध्ये याला 4.1 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Camera FV-5 Lite
हे Android साठी एक व्यावसायिक-स्तरीय कॅमेरा ॲप आहे, जे DSLR-सारखी मॅन्युअल नियंत्रणं प्रदान करतं. यात रिअल-टाइम एक्सपोजर टाइम, अपर्चर आणि ब्रॅकेटिंग सेटिंग्ज दर्शविणारी DSLR-सारखी व्ह्यूफाइंडर डिस्प्ले आहे. Play Store मध्ये याला 3.7 रेटिंग आहे आणि 10 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

  • Android साठी सर्वोत्तम मोफत फोटो संपादन ॲप

VSCO
हे मोबाइल आणि वेब ॲप आहे, जे प्रामुख्याने फोटो आणि व्हिडिओ संपादनासाठी प्रीसेट्स ऑफर करतं. Play Store मध्ये याला 4.0 रेटिंग असून याचे 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Picsart
हे एक डिजिटल क्रिएशन प्लॅटफॉर्म आहे, जे फोटो आणि व्हिडिओ संपादन, कोलाज बनवणे आणि ग्राफिक डिझाइनसाठी विविध साधने प्रदान करतं. Play Store मध्ये याला 4.2 रेटिंग आहे आणि 1 अब्जाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Pixlr
हे फोटो संपादन आणि ग्राफिक डिझाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जे मोबाइल आणि डेस्कटॉपवर उपलब्ध आहे. यात AI-आधारित संपादन क्षमता आहेत. Play Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे आणि 100 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Canva
हा मोबाइल आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असलेला एक मोफत ऑनलाइन डिझाइन प्लॅटफॉर्म आहे, जे नवशिक्या आणि अनुभवी वापरकर्त्यांसाठी ग्राफिक डिझाइन सुलभ करतो. Play Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे आणि 500 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

Afterlight
हे मोबाइल फोटो संपादन ॲप आहे, जे विविध फिल्टर्स, फिल्म-प्रेरित इफेक्ट्स आणि अचूक संपादन साधनं प्रदान करतं. Play Store मध्ये याला 3.7 रेटिंग आहे आणि 10 दशलक्षाहून अधिक डाउनलोड्स आहेत.

  • iPhone (iOS) साठी सर्वोत्तम मोफत कॅमेरा ॲप

Camera+
हे एक लोकप्रिय फोटो आणि संपादन ॲप आहे, जे विविध वैशिष्ट्ये ऑफर करतं. यात मॅन्युअल नियंत्रणे, शूटिंग मोड्स आणि संपादन साधनं समाविष्ट आहेत. App Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे.

Pro Camera by Moment
हे एक मॅन्युअल कॅमेरा ॲप आहे, जे पूर्ण सर्जनशील नियंत्रण आणि व्यावसायिक-स्तरीय कामगिरी प्रदान करतं. यात एक्सपोजर नियंत्रणे, अचूक फोकस, समृद्ध रंग आणि बरेच काही आहे. App Store मध्ये याला 4.6 रेटिंग आहे.

ProCamera
हे iPhone साठी एक व्यावसायिक-स्तरीय कॅमेरा ॲप आहे, जे मोबाइल छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी सुधारण्यासाठी डिझाइन केलं आहे. यात मॅन्युअल नियंत्रणं, ProRAW सपोर्ट, प्रगत संपादन साधनं आणि बरेच काही आहे. App Store मध्ये याला 4.5 रेटिंग आहे.

  • iPhone (iOS) साठी सर्वोत्तम मोफत फोटो संपादन ॲप

Adobe Photoshop
हे एक मोफत मोबाइल ॲप आहे, जे डेस्कटॉप आवृत्तीतील अनेक प्रमुख फोटो संपादन आणि ग्राफिक डिझाइन वैशिष्ट्ये मोबाइल डिव्हाइसवर आणते. यात प्रतिमा संपादन, डिझाइन तयार करणे आणि डिव्हाइसवर सहयोग करण्याची सुविधा आहे. App Store मध्ये याला 4.4 रेटिंग आहे.

Adobe Lightroom
हे एक शक्तिशाली, क्लाउड-आधारित फोटो आणि व्हिडिओ संपादन ॲप आहे, जे वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसवर फोटो संपादन, आयोजन आणि शेअर करण्याची सुविधा देतं. App Store मध्ये याला 4.8 रेटिंग आहे.

हे वाचलंत का :

  1. रेडमी 15 5G भारतात लॉंच : 7,000mAh बॅटरी आणि स्नॅपड्रॅगन 6s Gen 3 सह शक्तिशाली स्मार्टफोन
  2. लाँच होण्यापूर्वी भारतात Realme P4 5G ची किंमत आणि स्पेसिफिकेशन जाहीर
  3. हॉनर X7c 5G स्मार्टफोन भारतात फक्त 14,999 रुपयात लॉंच, 20 ऑगस्टपासून Amazon वर उपलब्ध

For All Latest Updates

TAGGED:

जागतिक छायाचित्रण दिन 2025WORLD PHOTOGRAPHY DAYछायाचित्रण दिनPHOTOGRAPHY DAYWORLD PHOTOGRAPHY DAY 2025

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.