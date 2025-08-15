हैदराबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात भारताच्या अणुऊर्जा क्षेत्रात क्रांतिकारी प्रगतीचे संकेत दिले. त्यांनी 10 नवीन अणुभट्ट्यांचे बांधकाम सुरू असल्याची घोषणा केली. 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याचा शताब्दी सोहळा साजरा करणार आहे, तेव्हा देशाची अणुऊर्जा क्षमता दहापट वाढवण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे. यासोबतच सौरऊर्जा, जलविद्युत आणि हायड्रोजन प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून स्वच्छ ऊर्जेच्या दिशेनं भारत वाटचाल करत आहे. ही पावले ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीनं महत्त्वाची ठरणार आहेत, असं ते म्हणाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं की, भारताला ऊर्जा क्षेत्रात स्वावलंबी बनवणे अत्यंत आवश्यक आहे. सध्या भारत पेट्रोल, डिझेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या आयात केलेल्या इंधनांवर अब्जावधी रुपये खर्च करतो. अणुऊर्जेच्या विस्तारामुळं देशाला मोठ्या प्रमाणात स्वच्छ आणि किफायतशीर वीज मिळेल, ज्यामुळं आयात केलेल्या इंधनांवरील अवलंबित्व कमी होईल. “आम्ही अणुऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा आणत आहोत,” असं मोदी म्हणाले. या सुधारणांमुळं भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
भारतानं गेल्या 11 वर्षांत सौरऊर्जा क्षेत्रात 30 पटीनं वाढ केली आहे. याशिवाय, जलविद्युत प्रकल्पांसाठी नवीन धरणे बांधली जात आहेत, ज्यामुळं स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेची निर्मिती वाढेल. पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हायड्रोजन मिशनवरही विशेष भर दिला. या मिशन अंतर्गत हजारो कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. हायड्रोजन इंधन उद्योग आणि वाहनांसाठी स्वच्छ पर्याय ठरेल, ज्यामुळं पर्यावरण प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल, असं त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितलं.
अणुऊर्जेच्या विस्तारामुळं भारताला केवळ ऊर्जा सुरक्षाच मिळणार नाही, तर हवामान बदलाविरुद्धच्या लढ्यातही मोठा फायदा होईल. यामुळं हरित ऊर्जा क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील. भारतानं यापूर्वीच अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे, आणि आता 10 नवीन अणुभट्ट्यांचं बांधकाम या दिशेनं आणखी एक मोठं पाऊल आहे. या प्रकल्पांमुळं भारताची ऊर्जा निर्मिती क्षमता लक्षणीयरित्या वाढेल आणि जागतिक स्तरावर स्वच्छ ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताचं नेतृत्व मजबूत होणार आहे.
पंतप्रधानांनी असंही नमूद केलं की, या सर्व उपाययोजनांमुळं भारताला ऊर्जेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर बनवण्यासोबतच, पर्यावरणपूरक विकासाला चालना मिळेल. अणुऊर्जा, सौरऊर्जा, जलविद्युत आणि हायड्रोजन यांचा एकत्रित वापर करून भारत एक शाश्वत आणि स्वच्छ ऊर्जेचा भविष्य घडवत आहे. यामुळं देशाला जागतिक हवामान बदलाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी बळ मिळेल.
