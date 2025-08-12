हैदराबाद : अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासा (NASA) 2030 पर्यंत चंद्रावर अणुभट्टी उभारण्याच्या योजनेवर वेगानं काम करत आहे. ही अणुभट्टी चंद्रावर मानवी वस्ती स्थापन करण्याच्या अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग आहे. या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी अमेरिकेचे परिवहन सचिव आणि नासाचे तात्पुरते प्रमुख सीन डफी यांनी नासाला खासगी कंपन्यांकडून किमान 100 किलोवॅट वीज निर्मिती करणाऱ्या अणुभट्टीसाठी प्रस्ताव मागवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळं चंद्रावरील मानवी उपस्थितीला चालना मिळेल, परंतु नासाच्या बजेटमध्ये होणारी 24 टक्के कपात आणि इतर देशांच्या स्पर्धेमुळं या योजनेला आव्हानंही आहेत.
नासाच्या या योजनेला गती मिळण्याचं कारण म्हणजे चीन आणि रशियानं मे महिन्यात जाहीर केलेल्या चंद्रावरील स्वयंचलित अणुभट्टी योजनांमुळं निर्माण झालेली स्पर्धा. चीन आणि रशिया 2035 पर्यंत चंद्रावर अणुऊर्जा केंद्रे उभारण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय भारत आणि जपानसह इतर देशही चंद्राच्या पृष्ठभागावर संशोधन आणि मानवी वस्ती स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या पार्श्वभूमीवर, नासाला आपली आघाडी कायम ठेवण्यासाठी जलदगतीनं पावले उचलावी लागणार आहेत.
नासाचे तात्पुरते प्रमुख सीन डफी यांनी नासाला खासगी कंपन्यांकडून अणुभट्टीसाठी प्रस्ताव मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही अणुभट्टी किमान 100 किलोवॅट वीज निर्मिती करण्यास सक्षम असावी, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. या अणुभट्टीचा आकार पृथ्वीवरील पवनचक्क्यांपेक्षा (2-3 मेगावॅट) लहान असेल, परंतु चंद्रावरील ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी ती पुरेशी असेल. डफी यांनी न्यूयॉर्क टाइम्सला सांगितलं की, "चंद्रावरील भविष्यातील अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी, मंगळावरील उच्च ऊर्जा निर्मितीसाठी आणि अंतराळातील राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ही तंत्रज्ञानाची प्रगती अत्यंत महत्त्वाची आहे."
नासानं यापूर्वीही 2022 मध्ये चंद्रावर अणुभट्टी उभारण्यासाठी तीन खासगी कंपन्यांना प्रत्येकी 50 लाख डॉलर्सच्या कराराद्वारे डिझाइन तयार करण्यास सांगितलं होतं. परंतु चीन आणि रशियाच्या योजनांमुळं नासाला आपली गती वाढवावी लागली आहे. यामागील एक कारण म्हणजे आर्टेमिस करार. या करारान्वये सात देशांनी चंद्रावरील सहकार्याचं तत्त्व निश्चित केलं आहेत. या करारानुसार, देशांना त्यांच्या चंद्रावरील मालमत्ता आणि कार्यक्षेत्राभोवती "सुरक्षा क्षेत्र" घोषित करण्याची परवानगी आहे. जर चीन किंवा रशियानं चंद्रावर अणुभट्टी किंवा तळ उभारला, तर ते त्याभोवती सुरक्षा क्षेत्र घोषित करू शकतात, ज्यामुळं इतर देशांचा त्या भागात प्रवेश मर्यादित होऊ शकतो.
मात्र, नासाच्या या योजनेला काही अडचणीही आहेत. ट्रम्प प्रशासनानं नासाच्या बजेटमध्ये 2026 मध्ये 24 टक्के कपात प्रस्तावित केली आहे. यामुळं मंगळावरील खडक आणि मातीचे नमुने पृथ्वीवर आणण्याच्या आणण्याच्या मोहिमेसह अनेक वैज्ञानिक कार्यक्रमांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. तरीही, नासा आपली चंद्रावरील अणुभट्टी योजना यशस्वी करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.
चंद्रावर मानवी वस्ती स्थापन करणे आणि ऊर्जा निर्मितीची स्वयंपूर्ण व्यवस्था उभारणे हे नासाच्या भविष्यातील योजनांचं महत्त्वाचं पाऊल आहे. यामुळं केवळ वैज्ञानिक संशोधनालाच चालना मिळणार नाही, तर अंतराळातील आर्थिक आणि सामरिक क्षेत्रातही अमेरिकेची आघाडी कायम राहील.
