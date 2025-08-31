ETV Bharat / technology

समुद्राचं पाणी खारटचं का असतं? तलावचं का नाही? : काय आहे कारण? - WHY IS SEA WATER SALTY

समुद्राच्या खारटपणामागील रहस्य आणि तलावांच्या कमी खारटपणामागं काय रहस्य आहे? चला जाणून घेऊया या मागिल रासायनिक प्रक्रिया....

Why is sea water salty? Why isn't the lake water?
समुद्राचं प्रातिनिधिक छायाचित्र (Canva)
हैदराबाद : समुद्राच्या खारटपणामागील रहस्य आणि तलावांच्या वेगळ्या रासायनिक रचनेमागील कारणे यांचा शोध घेणं नेहमीच कुतूहलचा विषय आहे. समुद्राचं पाणी खारटचं का असतं? तलावांचं पाणी खारट का नसतं? असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडलाय का? आज आपण याच प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी समुद्र आणि तलावाच्या पाण्याच्या रासायनिक रचनेबद्दल जाणून घेऊया...

Causes of sea salinity
समुद्राच्या खारटपणाची कारणे (ETV Bharat Graphic)

ज्वालामुखी उद्रेक
समुद्राचं पाणी खारट असण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पृथ्वीच्या निर्मितीच्या काळात, ज्वालामुखींच्या उद्रेकांमुळं वायू आणि लाव्हा बाहेर पडत होता. या काळात वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइड पाण्यात विरघळून कमकुवत कार्बोनिक आम्ल तयार करत होता. हे आम्ल खनिजांना विरघळवत असे, ज्यामुळं आयन तयार होऊन पाणी खारट बनलं. समुद्रातून पाण्याचं बाष्पीभवन होत असताना, खनिजं आणि आयन मागे राहतात, ज्यामुळं समुद्राचा खारटपणा वाढतो. याशिवाय, नद्या आणि ओहोळांमधून पाणी समुद्रात येत असतं, जे पावसाच्या पाण्यानं आणि प्रवाहांनी खडकांमधून आणलेले आयन कण घेऊन येतात.

समुद्राची लवणता
समुद्राचा खारटपणा, म्हणजेच त्याची लवणता, (खारटपणा) सुमारे 35 भाग प्रति हजार इतकी स्थिर आहे. समुद्रातील सर्व खनिजे काढून ती जमिनीवर पसरवली, तर त्याचा थर 500 फुटांहून (166 मीटर) अधिक जाडीचा असेल, असं शास्त्रज्ञांचं मत आहे. समुद्राचा खारटपणा वाढत का नाही, असा प्रश्न पडतो. याचं एक कारण म्हणजे समुद्रातील अनेक आयन समुद्रातील जीवांद्वारे शोषले जातात. दुसरं कारण म्हणजे नवीन खनिजांची निर्मिती, खारटपणा नियंत्रित करते.

Why is sea water salty
समुद्राची लवणता (ETV Bharat Graphic)
वैशिष्ट्येसमुद्रतलाव
लवणता (खारटपणा)35 भाग प्रति हजार (स्थिर)कमी (0.1-1.6 μS/cm, काही खारट)
पाण्याचा प्रवास वेळ100-200 दशलक्ष वर्षेसुमारे 200 वर्षे (उदा., ग्रेट लेक्स)
प्रमुख आयनसोडियम, क्लोराइडबायकार्बोनेट, इतर कमी सोडियम
खारटपणाची कारणेज्वालामुखी, नद्या, बाष्पीभवनखनिज रचना, पाण्याचे वहन
उदाहरणेपॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागरलाए नोताशा, ग्रेट सॉल्ट लेक, डेड सी

तलावांचा कमी खारटपणा
तलावांचे पाणी सामान्यतः कमी खारट असतं, पण काही तलाव, जसे की ग्रेट सॉल्ट लेक (Great Salt Lake) आणि डेड सी, खारट असतात. तलावांचं पाणी नद्या आणि ओहोळांमधून येते, जे जमिनीच्या संपर्कात असतं. तरीही बहुतेक तलाव खारट का नसतात? याचं मुख्य कारण म्हणजे तलावांमधील खनिजांमध्ये सोडियम आणि क्लोराइड आयन कमी असतात. याशिवाय, तलावांमधील पाणी बाहेर वाहून समुद्राकडे जाते, ज्यामुळे खारटपणा जमा होत नाही. उदाहरणार्थ, ग्रेट लेक्समधील पाण्याचा एक थेंब सुमारे 200 वर्षे तिथं राहतो, तर समुद्रातील पाण्याचा थेंब आणि त्यातील खनिजे 100-200 दशलक्ष वर्षे राहू शकतात.

Causes of the saltiness of lakes
तलावाच्या खारट पणाची कारणे (ETV Bharat Graphic)

विशेष तलाव
जगातील सर्वात कमी खारट तलाव, लाए नोताशा, (Lae Notasha) अमेरिकेतील ओरेगॉन कॅस्केडमध्ये आहे. या तलावाची विद्युतवाहकता 1.3 ते 1.6 मायक्रोसिमेन्स प्रति सेंटीमीटर आहे, आणि बायकार्बोनेट हा यातील प्रमुख आयन आहे. या तलावाभोवती जंगल असलं, तरी आसपासचा परिसर पाण्याच्या रासायनिक रचनेत फारसा बदल घडवत नाही. यामुळं हा तलाव वातावरणातील दूषित पदार्थांचं निरीक्षण करण्यासाठी आदर्श आहे.

समुद्राच्या खारटपणामागे ज्वालामुखी, नद्या आणि बाष्पीभवन यांसारख्या नैसर्गिक प्रक्रिया कारणीभूत आहेत, तर तलावांचा खारटपणा त्यांच्या खनिज रचनेत आणि पाण्याच्या वहनावर अवलंबून असतो. ही रासायनिक विविधता आपल्या पर्यावरणाची गुंतागुंत आपल्याला दर्शवते.

