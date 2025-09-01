ETV Bharat / technology

WhatsApp लवकरच क्लोज फ्रेंड्स स्टेटस फीचर लाँच करणार - CLOSE FRIENDS FEATURE ON WHATSAPP

व्हॉट्सॲपच्या नव्या फीचरमुळं iOS वापरकर्त्यांना 'क्लोज फ्रेंड्स'साठी स्टेटस अपडेट्स शेअर करता येणार आहे.

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2025 at 3:21 PM IST

2 Min Read

हैदराबाद : व्हॉट्सॲप, जगातील सर्वात लोकप्रिय इन्स्टंट मेसेजिंग ॲप, आपल्या iOS वापरकर्त्यांसाठी एक नवीन आणि आकर्षक फीचर आणत आहे. या नव्या फीचरद्वारे वापरकर्त्यांना त्यांच्या 'क्लोज फ्रेंड्स'च्या यादीतील निवडकांसोबत स्टेटस अपडेट्स शेअर करता येणार आहे. ही सुविधा इन्स्टाग्रामच्या 'क्लोज फ्रेंड्स' स्टोरीज फीचरसारखी आहे. WABetaInfo नं याबाबत नुकतीच माहिती उघड केलीय.

व्हॉट्सॲपवर स्टेटस अपडेट्स
WABetaInfo नुसार, व्हॉट्सॲपच्या iOS आवृत्तीवर (व्हर्जन 25.23.10.80) या नव्या फीचरवर सध्या काम सुरू आहे. या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्टेटस अपडेट्स केवळ 'क्लोज फ्रेंड्स'च्या यादीतील मित्रांसोबत शेअर करण्याचा पर्याय मिळेल. सध्या व्हॉट्सॲपवर स्टेटस अपडेट्स सर्व संपर्कांसोबत डीफॉल्टनुसार शेअर केले जातात. याशिवाय, वापरकर्त्यांना दोन पर्याय उपलब्ध आहेत: एकतर त्यांना विशिष्ट संपर्कांना स्टेटस पाहण्यापासून वगळता येतं (ब्लॅकलिस्टिंग) किंवा निवडक संपर्कांसोबतच स्टेटस शेअर करता येतं. मात्र, नव्या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना त्यांच्या जवळच्या मित्रांची यादी तयार करून त्यांच्यासोबतच स्टेटस शेअर करता येईल.

'क्लोज फ्रेंड्स
WABetaInfo नं शेअर केलेल्या स्क्रीनशॉटमधून हे स्पष्ट होतं की, स्टेटस अपडेट्सच्या ऑडियन्स मेनूमध्ये 'क्लोज फ्रेंड्स' हा नवीन पर्याय समाविष्ट केला जाईल. वापरकर्त्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार संपर्क निवडून 'क्लोज फ्रेंड्स' यादी तयार करता येईल. या फीचरमुळं वापरकर्त्यांना विशिष्ट गटासोबत खासगी स्टेटस अपडेट्स शेअर करण्याची सुविधा मिळेल, तर इतर संपर्कांना त्यांचे इतर स्टेटस अपडेट्स पाहता येतील.

इन्स्टाग्रामशी साम्य
हे फीचर इन्स्टाग्रामच्या 'क्लोज फ्रेंड्स' स्टोरीजसारखेच आहे. इन्स्टाग्रामवर वापरकर्ते त्यांच्या जवळच्या मित्रांसाठी खास स्टोरीज शेअर करू शकतात. व्हॉट्सॲपवरही असाच एक व्हिज्युअल संकेत (इंडिकेटर) असेल, ज्यामुळं 'क्लोज फ्रेंड्स'साठी शेअर केलेले स्टेटस अपडेट्स सहज ओळखता येतील. विशेष म्हणजे, 'क्लोज फ्रेंड्स' यादीत संपर्क जोडणे किंवा काढणे ही प्रक्रिया पूर्णपणे गोपनीय असेल. यादीत बदल केल्यास इतरांना याबाबत कोणतीही सूचना मिळणार नाही.

काही मर्यादा आणि वैशिष्ट्ये
WABetaInfo नुसार, केवळ यादीत बदल केल्यानंतर शेअर केलेले स्टेटस अपडेट्स 'क्लोज फ्रेंड्स'ना दिसतील. यापूर्वी अपलोड केलेले स्टेटस या यादीतील संपर्कांना दिसणार नाहीत. व्हॉट्सॲप स्टेटस अपडेट्स 24 तासांनंतर आपोआप गायब होतात, हा नियम 'क्लोज फ्रेंड्स' स्टेटस अपडेट्सनाही लागू असेल.

इतर नाविन्यपूर्ण सुविधा
व्हॉट्सॲपनं नुकतच iOS वापरकर्त्यांसाठी AI-आधारित टूल लॉंच केलं आहे, जे मजकूर वेगवेगळ्या टोनमध्ये पुन्हा लिहिण्यासाठी आणि स्पष्टता वाढवण्यासाठी मदत करतं. हे टूल प्रायव्हेट प्रोसेसिंग तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. 'क्लोज फ्रेंड्स' फीचरच्या विकासामुळं व्हॉट्सॲप आपल्या वापरकर्त्यांना अधिक वैयक्तिक आणि सुरक्षित अनुभव देण्याच्या दिशेनं पावलं टाकत आहे.

व्हॉट्सॲपचं हे नवे 'क्लोज फ्रेंड्स' फीचर वापरकर्त्यांना त्यांचे स्टेटस अपडेट्स अधिक नियंत्रित आणि वैयक्तिक पद्धतीने शेअर करण्याची संधी देईल. इन्स्टाग्रामच्या यशस्वी फीचरवर आधारित हे नवे वैशिष्ट्य व्हॉट्सॲपच्या iOS वापरकर्त्यांमध्ये नक्कीच लोकप्रिय ठरेल.

